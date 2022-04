Vyhraju, nebo zemřu! Ledecká o plánech na léto i složení týmu

Na Hrách v Pekingu startovala ve dvou sportech a čtyřech disciplínách, v paralelním obřím slalomu snowboardistek získala olympijské zlato. Na lyžích pak vyhrála jeden ze sjezdů Světového poháru. Právě úspěšný víkend v Crans Montaně je momentem, na který Ester Ledecká vzpomíná z uplynulé sezony nejraději. „Vždycky jsem chtěla zvon pro vítěze, protože ho má i můj děda. A teď mám dokonce dva,“ usmívá se spokojeně sedmadvacetiletá obojživelnice.

Co jste od závěru sezony už stihla?

„Neřekla bych, že jsem se úplně flákala, ale měla jsem volnější režim. Byla jsem chvíli v Londýně, kde jsem si trochu odpočala, a pak jsme s klukama testovali. No a to je tak zhruba všechno. Do toho jsem pořád ještě trénovala kondičku a řešila spoustu dalších věcí. Ono to sice vypadá, že máme volno, ale právě teď začíná příprava na další sezonu.“

Jak s odstupem několika týdnů hodnotíte tu uplynulou?

„V sezoně je to vždycky hrozně složité hodnotit. Člověk je rozběhlej a kouká na další závod, který má před sebou. Někdy je proto těžké radovat se z úspěchů, kterých už dosáhl. Bylo super, že jsem teď měla chvíli si celou sezonu zpětně projet. Musím říct, že jsem strašně vděčná za svůj tým a za to, jakou odvedl práci. Méďa (fyzioterapeut Michal Lešák) byl fantastický a vždycky připravil moje tělo na všechno, co ho čekalo. Miloš (servisman Miloš Machytka) mi dělal fantasticky lyže, Tomas (trenér Tomáš Bank) zase všechno fantasticky zvládl po organizační stránce. Taky Franz (trenér Gamper) odvedl fantastickou práci. Teď jsem snad desetkrát za sebou řekla slovo fantastický, omlouvám se, jsem trošku nervózní. (směje se) Pak samozřejmě nesmím zapomenout ani na snowboardového trenéra Justina Reitera. Co dodat, dovezli jsme zlato z olympiády. Myslím, že pro spoustu lidí nic víc už snad ani nemůže být.“

A pro vás?

„Já to mám nastavené trošku jinak. Pro mě je důležité, že i po čtyřech letech můžu být ve snowboardové špičce a to i přesto, že k tomu dělám jiný sport, ve kterém mi přijde, že se zlepšuju. Jsem ráda, že jsem na olympiádě mohla bojovat ve čtyřech disciplínách a dvou různých sportech. Minulou olympiádu byla medaile ze super-G pro všechny překvápko. Tentokrát se s námi počítalo i v lyžování. Když jsem nad tím přemýšlela, říkala jsem si, že jsem taky docela dobrá. Takže jsem vlastně pyšná i sama na sebe, ale hlavně na tým.“

Jsou nějaké momenty, na které vzpomínáte obzvlášť ráda?

„Možná víkend v Crans Montaně, ten byl skvělej. Museli jsme řešit spoustu věcí, které nevyšly úplně tak, jak bychom zrovna chtěli. To, co se nám podařilo za týden spravit, mi přijde neskutečné. Zajela jsem tam dva dobré výsledky a vyzvedla si tyhle dva skvělé zvony (ukazuje na dva tradiční zvony, které v Crans Montaně získala za 1. a 2. místo). Ty jsem vždycky chtěla mít doma. Takže jsem ráda, že mám teďka dva. Můj děda přivezl takový zvon ze Švédska a od malička jsme ho měli ve Špindlu. Pokaždé když nás maminka svolávala na oběd, tak na něj zvonila.“

Kde budete tyto trofeje skladovat?

„Zvony dělají hrozný randál. Když jsme je nesli, znělo to, jak kdybychom naháněli kravičky. Nevím, jak je to s programem pro příští rok, ale pokud se pojede ve Val d'Isere, tam vítěz sjezdu dostane krávu. Mít nějakou krávu, na kterou bych ty zvony mohla pověsit, by bylo určitě fajn.“

Jak to vypadá se složením týmu na příští sezonu? Mluví se o tom, že vás možná opustí fyzioterapeut Michal Lešák.

„Méďa dal na sociální sítě fotku s popiskem, že děkuje za tuto sezonu. Možná to vyznělo, že končí, ale tak to úplně není. Spíš se teď domlouváme na režimu, v kterém by mohl pokračovat. Všechno je zatím ve vyjednávání. Je možné, že se mnou na většinu příští sezony ještě bude. Zvažuju taky variantu nabrat ještě jednoho fyzioterapeuta. Je to přece jenom nejvytíženější člověk z celého týmu, který je se mnou na lyžích i snowboardu. Takže je možné, že bude mít ještě parťáka. Pokud jde o mě, budu se to vždycky snažit uhrát, abych si Méďu mohla alespoň na částečný úvazek nechat.“

A co další členové týmu?

„Zatím je to všechno ještě ve vyjednávání. Máme teď jaro a děje se spousta věcí. Smlouvy zatím běží a uvidíme, jak se to vyvrbí. Sestavu kluků budu s jistotou vědět až před sezonou.“

Vedle sportovní taky studujete vysokou školu. V jaké fázi studia teď jste?

„Čeká mě dokončit poslední ročník magisterského studia, pak diplomka a státnice. Uvidíme, jak to půjde, mám v plánu to tento rok dokopat do zdárného konce. Teď od konce sezony na tom usilovně pracuju a začala jsem pomalu odškrtávat.“

Jaký obor studujete?

„Dělám marketingovou komunikaci na Vysoké škole finanční a správní. Diplomovou práci mám na téma branding sportovce. Baví mě, jak je to celé propojené. Ze školy můžu čerpat do sportovního života a naopak.“

Co vás čeká v následujících týdnech? Budete odpočívat?

„Máme před sebou strašnou spoustu testovacích kempů. Taky jsem dostala pozvánku od Red Bullu na Velkou cenu formule 1 do Monaka. Tam se hrozně těším. Vždycky zvou totiž jen vítěze olympiády. Vypraví pro nás speciálním letadlo, takže to bude určitě hezký zážitek. K tomu jsem dostala pozvánku na windsurfařské závody v zátoce Le Défi. To bude trošku problematičtější, protože nejsem ještě úplně windsurfařky rozježděná. Tak uvidíme, jestli vůbec budu závodit nebo se tam třeba pojedu jen podívat.“

Jakému týmu F1 fandíte?

„Asi Maxi Verstappenovi a Red Bullu, to je taková povinnost. (směje se) Sleduju seriál o F1 na Netflixu. To je strašně dobře udělaný, určitě doporučuju, pokud jste to ještě neviděli. Hrozně mě to chytlo. Připadne mi, že jejich svět je hodně podobný tomu našemu. Taky riskují život, i když samozřejmě ještě víc než my. U nich hodně záleží na tom, jaké mají auto, u nás se to zase odvíjí od toho, jaké máme lyže. Hrozně mě to baví sledovat a moc se těším, až to poprvé uvidím naživo.“

Říkala jste, že vás čekají také windsurfové závody. Jak jste se k tomuto sportu dostala?

„Začala jsem, když mi bylo zhruba pět. Můj tehdejší trenér řekl, že se v zimě jezdí na snowboardu a v létě na windsurfu. Vzal nás proto do Chorvatska, kde jsme si to poprvé zkusili. Taky mě hodně naučil táta, který se nám společně s bráchou věnoval. Teď jezdíme všichni tři a je to hrozná zábava. Jestli jsem se někdy s někým poměřovala, tak hlavně s tátou. To je těžký soupeř. Občas se ale stane, že ho předjedu.“ (směje se)

Pojedete si závody spíš užít, nebo to pojmete soutěžně?

„Pojedu na krev. Buď vyhraju, nebo zemřu. Něco z toho. (směje se) Jak nemám závody, chci pořád s někým soupeřit. Teď jsem dávala svému okolí docela volno, ale přes přípravnou sezonu dostávají vždycky docela zabrat. Jak se nemůžu vybít na závodech, pak závodím o to, kdo bude rychleji v kuchyni, kdo rychleji uvaří, kdo rychleji doběhne na kopec, kdo rychleji vyjede autem nahoru… Asi ze mě nebudou mít moc radost.“