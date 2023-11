Velký návrat SP do Česka: Nové Město, Harrachov, i závod pro Adamczykovou

Každou zimu aspoň jeden Světový pohár! V příštích sezonách zažijí české lyžování a snowboarding velký návrat vrcholných akcí do země. Už na jaro se chystá populární snowboardový SnowJam ve Špindlerově Mlýně. Další plány zahrnují comeback běžeckého lyžování do Nového Města na Moravě, premiérový domácí závod pro skikrosařskou šampionku Evu Adamczykovou, ženský slalom ve Špindlerově Mlýně a po plánované rekonstrukci velkého můstku taky skokanské závody v Harrachově.

Za dva měsíce vypukne biatlonové šílenství na světovém šampionátu v Novém Městě na Moravě, ale i do dalších let se mají fanoušci zimních sportů na co těšit.

„Ambice svazu jsou pořádat každý rok jednu významnou akci. Letos jsme uspořádali závody ženského alpského Světového poháru ve Špindlu a příští rok v březnu se ve Špindlu uskuteční Snow Jam. Poslední sezona ukázala, že naše nová jména jako Vanessa Volopichová a Kuba Hroneš jsou velice nadějná,“ těší se David Trávníček, prezident Svazu lyžařů a snowboardistů.

V následující zimě by se měla do Česka vrátit jedna vrcholně tradiční disciplína a chystá se taky jedna velká premiéra.

Legendární Zlatá lyže by se měla na začátku roku 2025 po pěti letech opět konat jako závody Světového poháru. Pořadatelé budou moct využít moderního areálu, čerstvě zrekonstruovaného pro biatlonový šampionát v příštím roce.

„Je to asi jedno z nejlepších zázemí, které můžeme v areálech potkat. To místo je rozhodně reprezentativní. Budeme navazovat na tradici Zlaté lyže a obecně lyžování v Novém Městě,“ vysvětlil Trávníček.

Ve hře bylo zařazení Zlaté lyže do programu Tour de Ski, což se naposledy stalo v sezoně 2008/2009. Během Tour de Ski ale pořadatelé nemohou počítat s většinou marketingových práv.

„Shodli jsme se na tom, že lepší bude varianta klasického Světového poháru. I sněhově by to bylo nevýhodné,“ uvedl Trávníček.

V zimě 2025 by se měla konečně dočkat domácího závodu Světového poháru taky Eva Adamczyková, olympijská šampionka a dvojnásobná mistryně světa ve skikrosu. Už v minulosti se uvažovalo o závodě ve středisku Dolní Morava mezi Orlickými horami a Jeseníky. A tentokrát už by to mělo klapnout.

„Chceme tam uspořádat i Evropský pohár. Infrastruktura pak vydrží celou sezonou pro přípravu mládeže,“ řekl Trávníček.

Už dříve bylo oznámeno, že závody v ženském alpském lyžování se do Špindlerova Mlýna vrátí. Začátkem roku 2026 by se v Krkonoších měly jet poslední závody před startem olympijských her v Cortině. Tradiční čtyřletá perioda mezi závody SP se zkrátila na tři.

„Nečekáme do poslední chvíle, to místo jsme si vyjednali. Pro další růst ty akce potřebujeme,“ řekl Trávníček.

V olympijské sezoně se také rýsuje návrat skokanských závodů do Harrachova, kde se má na jaře začít přestavovat velký můstek, jehož oficiální velikost má být v rámci rekonstrukce prodloužena na 162 metrů.

„Opravdu míříme k tomu, aby se skok mohl na můstek vrátit v podobě Světového poháru. Nechci říct rok 2025, ale rok 2026 by mohl být reálný,“ řekl Trávníček.

PLÁN SVĚTOVÝCH POHÁRŮ

2023/2024 Špindlerův Mlýn - snowboard – slopestyle (15. – 16. března)

2024/2025 Nové Město na Moravě - běžecké lyžování

Dolní Morava - skikros

2025/2026 Špindlerův Mlýn - slalom, obří slalom žen

Harrachov - skoky na lyžích