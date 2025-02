Nadějná budoucnost: 7 medailí i zlato! Mládežníci ochutnali olympiádu

Zlato, tři stříbrné a tři bronzové medaile. K tomu dalších dvanáct umístění v nejlepší osmičce. Taková je bilance české výpravy mladých reprezentantů na Evropském olympijském festivalu mládeže v Gruzii (EYOWF), který skončil v neděli. Jedná se vlastně o malou olympiádu, na níž se ukazuje budoucnost českého sportu. „Po sportovní stránce je to hodně dobré. Pro mladé reprezentanty je to dobrý vstup do kariéry,“ řekl Martin Doktor, šéf výpravy, který podobnou funkci plní i na „velkých“ Hrách.

Vesměs sedmnáctiletí nebo čerstvě osmnáctiletí čeští reprezentanti zažili podobnou atmosféru jako jejich zkušenější kolegové. Reprezentovali ve společných oblečeních, bydleli v olympijské vesnici, navzájem si fandili.

„I když o medaile na mládežnických akcích tolik nejde, je fajn vidět radost sportovců, když se jim to povede. Jsme moc rádi za medaile i za čtvrtá, pátá místa, taky jich bylo pár,“ reaguje Doktor, někdejší kanoista a dvojnásobný olympijský vítěz.

Zlato získaly hokejistky do 16 let a bronz jejich mužští kolegové. Tři medaile vybojovali biatlonisté. Ve dvoučlenné i čtyřčlenné smíšené štafetě uspěl Daniel Ryška, dvakrát stříbrný. Trojnásobnou medailistkou je vlajkonoška výpravy ze slavnostního zahájení Lucie Jandurová, která vybojovala i bronz ve sprintu.

„Všechny ty medaile pro mě znamenají nesmírně moc. Jsem velmi ráda, že jsem se tady mohla poměřit s evropskou špičkou v biatlonu. Získala jsem hodně zkušeností a moc se těším, až to prodám v dalších závodech,“ říkala. Její kamarádka Eliška Polonská, stříbrná ve sprintu v běhu na lyžích, nesla vlajku na slavnostním zakončení. Bronzovou medaili přidali sjezdaři v týmovém závodu.

„Věřím, že pro sportovce to bude především motivací do budoucna, která je jednou přivede na olympijské hry, a budou moct zazářit i tam. Myslím, že to je na této akci nejpodstatnější. Získají mnoho zkušeností. Potkají sportovce z jiných odvětví, třeba zažijí poprvé i dopingovou kontrolu, což se jim jinde nepřihodí a do budoucna jim to pomůže,“ dodal Doktor.

Sportovci si fandili navzájem

Sjezdařům pod kopcem fandili třeba freestyle lyžaři, kteří závodili ve stejném areálu a už měli po svých soutěžích. „Skamarádili jsme se, jsou to skvělí borci,“ líčil Ludvík Vacek, který rozhodl souboj o bronz v týmovém závodě. Jeho parťačka Tereza Koutná dodávala: „Potkali jsme nové lidi, kamarády a máme dobré zážitky do konce života.“

Sjezdař David Janda po prohraném semifinále týmového závodu v cílovém prostoru říkal: „Podruhé čtvrtý nebudu!“ A měl pravdu. Čtvrtý závodník obřího slalomu společně s Larou Huml, Terezou Koutnou a Ludvíkem Vackem vybojoval nakonec bronzovou medaili. Ta patří i náhradníkům Elišce Hordossy a Vojtěchovi Zvědělíkovi, kteří sice nenastoupili na svah, ale odváděli svou práci v cíli. „Byla jsem hlavní podavač svačinek,“ říkala Hordossy.



„A já jsem tak vyřvaný, že by bylo divné, kdybychom žádnou medaili neměli,“ pousmál se Zvědělík.

Semifinále vyhráli Italové, a tak se mladí sjezdaři postavili v souboji o bronz Francouzům. Rozhodl Vacek. „Bylo to pro mě nejvíc stresující, protože jsem jel poslední. Na startu jsem fakt potil krev, ale nakonec se to povedlo. Klasicky mě potáhl servisák, můj táta. Mám radost. Je to skvělé,“ pousmál se.

Týmová soutěž všechny baví. „Zážitky jsou mnohem výraznější, než když jedeme jen sami za sebe. Je to bomba. Díky všem, kdo fandili. A realizačnímu týmu,“ dodával David Janda.

Na zlaté hokejistky do 16 let medailově navázali i jejich mužští kolegové, kteří vybojovali bronz po soubojích s o rok starším ročníkem soupeřů. „První zápas se nám podařil na jedničku, další dva jsme lehce zakopli. V posledním jsme si řekli, že nemáme co ztratit. Hráli jsme celý zápas jako tým a zaslouženě jsme si odvezli třetí místo. Na kluky jsem velmi pyšný, dali jsme do toho všechno,“ říkal kapitán Michal Hartl.

V prvním utkání porazil českým tým nakonec vítězné Švýcarsko. „První třetina z naší strany nebyla dobrá, něco jsme si k tomu řekli. A pak přišly dvě třetiny se Švýcary, které byly výborné a posunuly nás dál,“ líčil trenér Marek Melenovský.

V brance talent Pešout

Boj o bronz s Ukrajinou mladí hokejisté vyhráli 4:2. „Kluci to zvládli výborně a medaili si zasloužili. Třetí místo je úspěch a v této věkové kategorii je to pro kluky asi nejvíc. Moc jim to přeju. Za první a poslední zápas a za to, jak bojovali a zvládli konec utkání s Ukrajinou, klobouk dolů,“ uvedl Melenovský.

V brance se představil Simon Pešout, talentovaný gólman a syn úspěšného kouče Martina Pešouta. Také hokejová naděje si užívala atmosféru olympijského festivalu. Stejně jako ostatní.

Dvojnásobný medailista Daniel Ryška by si ještě před rokem takový úspěch jen těžko představoval. „Je to ohromná čest reprezentovat Českou republiku. Je to první reprezentační výjezd. Mít dvě medaile, to je něco nepopsatelného,“ dodával.

Jeho kolega ze smíšené štafety Michael Málek si atmosféru Evropského olympijského festivalu mládeže také pochvaloval. „Festival byl dobrý, těšil jsem se na něj. Z pohledu, jaká jsou to pravidla a jak vše probíhá, se to dost přiblížilo velké olympiádě. Tak jsem si to chtěl zkusit.“



Někteří z nich by se mohli v dalších letech ukázat na velkých Hrách. Třeba už za rok v Miláně?

Výsledky české výpravy na zimním Evropském olympijském festivalu mládeže 2025 v Gruzii

1. místo: hokejistky do 16 let

2. místo: Lucie Jandurová, Daniel Ryška (biatlon – smíšená štafeta dvojic), Eliška Polonská (běžecké lyžování – sprint volně), Daniel Ryška, Michael Málek, Tereza Petrošová, Lucie Jandurová (biatlon – smíšená štafeta)

3. místo: Lucie Jandurová (biatlon – sprint na 6 km), Lara Huml, Tereza Koutná, Eliška Hordossy, David Janda, Ludvík Vacek, Vojtěch Zvědělík (alpské lyžování – týmový závod), hokejisté do 16 let

4. místo: David Janda (alpské lyžování – obří slalom), Jan Muchka (short track – 1 500 m);

5. místo: Samuel Oliver Šulc (short track – 500 m), Jakub Koula (freestyle lyžování – slopestyle), Aleš Řezáč (běžecké lyžování – sprint volně)

6. místo: Samuel Oliver Šulc (short track – 1 500 m), Vojtěch Benda (běžecké lyžování – 10 km volně a sprint volně), Monika Kotrchová, Anna Pňovská, Jan Muchka, Samuel Oliver Šulc (short track – smíšená štafeta), Eliška Polonská, Aleš Řezáč, Karolína Špicarová, Vojtěch Benda (běžecké lyžování – smíšená štafeta)

7. místo: Karolína Špicarová (běžecké lyžování – 7,5 km volně), Eliasz Kiszka (freestyle lyžování – slopestyle)