Diskvalifikace a šok: Naštvaný Nor utekl do lesa, tým i tak bere medaili

Naštvání Norů by se dalo krájet. Graabak si žádného problému nebyl vědom, ale kontroloři Mezinárodní lyžařské federace (FIS) byli neoblomní. Odečet Graabakových bodů znamenal, že na startu měli Norové na vedoucí Rakušany před běžeckou částí sekeru minutu a 42 sekund. Vybíhali tak z pátého místa.

„Nemám na nic myšlenky. Půjdu sám na běžky. Uvidíme,“ řekl Graabak pár desítek minut před startem závodu. Největší norská hvězda Jarl Magnus Riiber potvrdil, že Graabak se na nějakou chvíli od týmu odpojil. „Nechápu to, mysleli jsme si, že je vše v pořádku. Jörgen je naštvaný, právě teď utekl do lesa,“ líčil suverén SP, který se po této sezoně loučí s profesionální kariérou ve 27 letech, protože mu byla nedávno diagnostikována Crohnova choroba.

I pro něj Norové chtěli získat další zlato v týmovém závodě. V celkovém součtu by jim asi ani Německo nedokázalo konkurovat. Jenže právě Vinzenz Geiger v posledním stoupání urval rakouského debutanta na MS Fabia Obermeyra a dovezl Německu nečekaný světový titul. Riiber jako finišman doklopýtal na 3. příčce.

„Myslím, že pro severskou kombinaci je to strašně smutné. Je skvělé, že řešíme milimetrová měření na něčem, co tu celou dobu bylo,“ řekl sportovní ředitel norských sdruženářů Ivar Stuan.

Norský expert a bývalý vynikající sdruženář Magnus Moan kroutil nevěřícně hlavou.

„Pro mě je to naprosto nepochopitelné. Nevím přesně, co se stalo, ale pochopil jsem, že mělo jít o manipulaci s vázáním. Na skokovém vázání se toho zmanipulovat moc nedá. Jedinou výhodou, kterou můžete získat, je umístění skokového vázání, abyste měli co nejdelší část lyže vepředu. Pak máte výhodu. Já ale Jörgena znám. Závodil jsem s ním deset let. On není žádný podvodník. Pokud se ukáže, že to vázání bylo špatně připevněno, je to obrovská chyba někoho jiného,“ řekl Moan.

„Nespekulujeme, proč se tak stalo. Je prostě nutné dodržovat pravidla. Naši inspektoři to dělají profesionálně. Jsou s námi mnoho a mnoho let. Tento typ případu je velmi smutný, nechtěli jsme nikoho poškodit,“ deklaroval ředitel závodů FIS Lasse Ottesen, který je sám norské národnosti.

„Graabakovo vázání nebylo v souladu s předpisy. Jedna věc je jasná. Vázání musí být symetrické na obou lyžích. Tohle moc dobře vědí i výrobci lyží. Není dovoleno vyrábět vázání, které není v souladu s našimi pravidly. Je tedy jasné, že asymetrické Graabakovo vázání není kompetencí výrobce. Někdo s vázáním něco udělal,“ dodal Ottesen.

Norové se rozhodli i tak do závodu nastoupit, byť Graabak chvíli před startem do běžecké části byl ještě někde v lese. Jejich úkol byl jasný. Dojet si aspoň pro bronz, což se povedlo, protože překonali v pohodě Japonsko. Finové kladli větší odpor, ale Suomi momentálně nemají čtyři špičkové sdruženáře a na posledních dvou úsecích je dostihli top Norové Jens Luuras Oftebro a právě Riiber.

V cíli pak norské kvarteto vypadalo jako nejsmutnější držitelé bronzu z MS.