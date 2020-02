Hniličkovi budou radit se sportem Jágr i Neumannová. Babiš se zlobil kvůli dětem | iSport.cz

V tomto poradním orgánu, jehož složení dnes Hnilička představil, mají zastoupení všechny sféry sportu. Sportovní legislativu a negativní vlivy ve sportu bude mít v radě na starosti Alexander Károlyi, který bude zároveň místopředsedou NSA. Olympijské hnutí bude reprezentovat předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, za sportovní servisní organizace bude v radě předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Sport pro všechny budou reprezentovat starostka České obce sokolské Hana Moučková a starosta Orla Stanislav Juránek. Pohled na sport a zdraví zprostředkuje renomovaný fyzioterapeut Pavel Kolář.

V radě také usednou šéfové velkých sportovních svazů - Martin Malík za fotbal, Tomáš Král za hokej, Libor Varhaník za atletiku, Marek Pakosta za volejbal a Filip Šuman za florbal. Sport handicapovaných bude zastupovat bývalý úspěšný cyklista Jiří Ježek. V Národní radě pro sport budou i zástupci samospráv a školního a univerzitního sportu nebo poslanci.

Hnilička si vybral více spolupracovníků než patnáct, které mu ukládá zákon. „Jsou to lidi, se kterými chci spolupracovat a se kterými spolupracuji dlouhodobě. Chtěl bych, aby všechny programy a všechny vize prodiskutovávala tahle Národní rada pro sport. Věřím, že se rada sejde na konci měsíce a projednáme první návrhy programů,“ řekl dnes novinářům.

Bývalý úspěšný tenista Štěpánek chce pomáhat rozvoji českého sportu. „Vítám příležitost, abych něco, z toho, co mi sport dal, naší republice vrátil,“ poznamenal. Za klíčové pro své budoucí úspěchy považuje dětské sportovní začátky.

Babiš: Neuvěřitelné, že děti nedostaly peníze

V systému financování je z tohoto pohledu klíčový program Můj klub, jehož prostřednictvím se posílají dotace na děti a trenéry přímo do oddílů. Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli němu dnes jednal na ministerstvu školství, protože loni administrativní chyby připravily 337 klubů celkem o 80 milionů korun. „Považuju to za absurdní, protože to byla naše koncepce, aby se dostaly peníze k dětem. Považuju to za neuvěřitelné, že kvůli byrokracii to nedostali. Jsem kvůli tomu skutečně naštvaný,“ řekl Babiš.

Státní výdaje na sport v posledních letech rostou. Zatímco v roce 2018 bylo pro tyto účely vyčleněno v kapitole ministerstva školství zhruba 5,5 miliardy korun, pro letošek je to 7,2 miliardy v rámci ministerstva a společně s dalšími státními zdroji asi 8,5 miliardy korun. „Samozřejmě chceme navyšovat nadále. Jde o to nastavit ty programy tak, aby se daly vyčerpat. To se loni ministerstvu školství nepodařilo,“ poznamenal Babiš.

Agentura sídlí v Praze na Vysočanech. Aktuálně má zhruba čtyři desítky zaměstnanců, příští rok by jich mělo být 60. Částečně se jedná o pracovníky, kteří měli na starost agendu sportu na ministerstvu školství. Nyní pracuje agentura na tvorbě dotačních programů pro rok 2021. Některé stávající převezme, některé vytvoří nově. Tím prvním bude Kabina pro malé investice do sportovišť do 500.000 korun v obcích do 3000 obyvatel.

Vizitka Národní sportovní agentury

- Národní sportovní agentura (NSA), jejíž vznik schválila Sněmovna loni 13. března přes veto Senátu, převzala od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sportovní agendu, a to včetně rozdělování dotací pro sportovní svazy a kluby. Agentura vznikla k 1. srpnu 2019, jejím šéfem vláda jmenovala Milana Hniličku, hlavního autora zákona, předloženého do Parlamentu už v červenci 2018. Bývalý reprezentační hokejový brankář Hnilička byl už od března 2018 vládním zmocněncem pro sport.

- Úkolem agentury je vypracovávat plány státní politiky ve sportu, poskytovat a kontrolovat využití finanční podpory sportu ze státního rozpočtu. Ty poplynou prostřednictvím agenturou vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace. NSA má také organizovat antidopingový program nebo zajišťovat propagaci sportu. Agentura má částečně parametry samostatného ministerstva. Její předseda například pobírá stejný plat jako ministr.

- Ještě letos peníze na sport rozděluje MŠMT, i když agendu sportu už agentura postupně přebírá. Stát přitom prostředky na sport v posledních letech navýšil o několik miliard. Zatímco ještě v roce 2015 na něj šly zhruba tři miliardy korun, v roce 2017 za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) to už bylo téměř šest miliard, pro letošek je v rozpočtu přes osm miliard. Premiér Andrej Babiš (ANO) v předchozích letech říkal, že by si sport zasloužil 12 miliard korun ročně.

- Při vzniku NSA se hovořilo o tom, že by agentura měla mít 80 zaměstnanců, z nichž tři desítky převzala z ministerstva školství. Aktuálně se pro rok 2021 počítá se 60 zaměstnanci. Agentura sídlí v Praze, Sněmovna totiž před rokem odmítla návrhy, aby byla v Bruntále, Žďáru nad Sázavou nebo v Ostravě. Jedním z důvodů vzniku NSA je fakt, že podle České unie sportu (ČUS) nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze.

- Velkým problémem jsou podle zakladatelů agentury například sportoviště, zejména v menších obcích. NSA se tak nejdříve zaměří na projekty v obcích do 3000 obyvatel, které byly dosud opomíjeny. Cílem šéfa agentury Hniličky je dosáhnout toho, aby v roce 2025 šlo na tělovýchovné aktivity jedno procento výdajů ze státního rozpočtu, jak s tím počítá vládní koncepce rozvoje sportu. Letošních 8,5 miliardy korun představuje asi půl procenta rozpočtu.

- Agentura je podřízena vládě, která na návrh premiéra jmenuje jejího předsedu. Funkční období předsedy, který má dva místopředsedy, je šestileté, může být jmenován opětovně. Na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů může být předseda členem Parlamentu, s pozicí ale není slučitelný výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu firem nebo výkon jakékoli funkce související se sportem (s výjimkou vědecké, publicistické nebo pedagogické).