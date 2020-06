Jansta dál v čele ČUS. Vystoupení Pelty bylo tradiční, Valachová lže, řekl | iSport.cz

Zvedl se les rukou a bylo jasno. Po nepříjemném týdnu u soudu se Miroslav Jansta od delegátů ČUS dočkal bezvýhradné podpory a nejpočetnější sportovní organizaci země tak potáhne další čtyři roky. Ze 143 delegátů byli všichni pro.

„Je to mandát, který ocenil práci mou a mého týmu. Já jsem překvapený, jak je silný,“ uvedl Jansta.

Ve svém projevu před volbami se vrátil ke startu soudního procesu ohledně ovlivňování dotací, v němž je spolu s generálním sekretářem ČUS Janem Boháčem mezi obviněnými.

„Můžu vás ujistit, že osmdesát procent novinářů za námi chodilo a ptalo se, co se vlastně stalo. Mysleli, že je tam korupce, manipulace. Manipulace je tam jasně ukázána, ta ale není na naší straně,“ uvedl Jansta. „Není normální, jestli jsem odposloucháván za to, že organizuju výběrová řízení na zelené trávníky, když Basketball Nymburk, který jsem vlastnil 23 let, nedostal korunu dotace z kraje, města ani ze státu. Všechno jsem platil ze soukromých peněz.“

Jansta s Boháčem jsou obviněni kvůli údajnému ovlivňování rozdělení sportovních dotací MŠMT v Programu III z roku 2017, který byl určen na podporu střešních organizací. Ozvali se tehdy poté, co navzdory milionové základně ČUS měla dostat o 12 milionů méně než ČOV, který žádnou základnu nemá. Zmatky vyčítají tehdejší ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřině Valachové.

„Advokáti dokážou, že paní Valachová lže. Naše právní pozice je dobrá, ne-li výborná. Jde jen o to, jak proběhne dokazování,“ říká Jansta před srpnovým pokračováním soudu. „Nechtěli jsme nikoho okrást. Rozsudek by měl říct, kde je hranice. Jestli je v demokratickém státě možné, když stát prostřednictvím úředníků něco udělá špatně, nebo dokonce protiprávně, když na to někdo upozorní, dokonce předseda největšího sportovního spolku, to změnit.“

V jiné pozici jsou ostatní obžalovaní, včetně bývalého fotbalového bosse Miroslava Pelty, jenž musí vysvětlovat využívání asociačního bytu bývalou ministerskou náměstkyní Simonou Kratochvílovou nebo poukaz, který využila u cestovní kanceláře Alexandria. Peltovo vystoupení vzbudilo u soudu největší pozornost.

„Vystoupení Mirka bylo tradiční,“ zhodnotil Jansta. „I on lobboval a lobbování není trestné. On má problém, jestli uplácel, nebo co bylo s tím bytem.“

Jansta je předsedou České unie sportu od roku 2012. Do dalších čtyř let ve funkci si jako hlavní úkoly vytyčil podporu základních článků klubů a jednot, obnovení investičního programu na provoz a údržbu sportovišť, docenění dobrovolníků a také přípravu nového sídla ČUS, takzvaného Domu českého sportu.

Jansta ocenil vznik Národní sportovní agentury, která v letošním roce přebírá agendu financování sportu a už připravuje rozdělování miliardy korun v programu COVID-SPORT, určeného jako náplast za ztráty v době nouzového stavu.

„Národní sportovní agentura je velké politické vítězství, naším cílem ale nesmí přestat být ministerstvo,“ uvedl Jansta.

Šéf agentury Milan Hnilička navrhuje do státního rozpočtu pro příští rok pro sport 10,1 miliardy korun, což by bylo oproti letošku navýšení o téměř tři miliardy. Jansta dlouhodobě usiluje o dorovnání rozpočtu ministerstva kultury.

„Naším cílem je minimálně 15 - 16 miliard, co má teď kultura. Cíl je morálně oprávněný, reálný. Vznikem agentury jsem přesvědčen, že se nám to povede,“ řekl Jansta.

Hniličkova agentura chce především zjednodušit a urychlit čerpání dotací. Pro příští rok také počítá s výrazným navýšením investic. Jedním z prvních programů bude program Kabina, který bude obcím do 3000 obyvatel rozdělovat po půl milionu korun na opravy místní sportovní infrastruktury.

„Chceme, aby všichni viděli, že sport není černá díra,“ zdůraznil Hnilička.

Už ve čtvrtek proběhne první jednání nové Národní sportovní rady, poradního orgánu, v němž zasedají i sportovní legendy, například Jaromír Jágr, Jan Železný či Pavel Nedvěd.

„Už se na to těším,“ usmívá se Hnilička.

Miroslav Jansta Datum a místo narození: 8. března 1962, Nymburk Funkcionářská kariéra: majitel a prezident basketbalového klubu ČEZ Nymburk (1995-2017), člen výkonného výboru České basketbalové federace (2002-06 a od 2009), předseda ČBF (od 2009), předseda ČSTV, později ČUS (od 2012) Rodina: ženatý, manželka Kateřina, dcery Tereza, Kateřina a Patricie Ostatní: podle médií patří mezi nejvlivnější postavy, které se pohybují v zákulisí české politiky; civilním povoláním advokát, do letoška byl spolumajitelem advokátní kanceláře Jansta, Kostka & spol., kromě toho je i společníkem či členem statutárních orgánů několika společností (například Divadla Broadway, Sanatoria Horoměřice nebo průhonické restaurace U slepiček); v mládí aktivní basketbalista (nejvýš hrál druhou ligu), z nymburského klubu vybudoval domácího suveréna, který se prosazuje i v Evropě; v roce 1985 vstoupil do KSČ, o šest let později z ní odešel a přes Demokratickou stranu práce se stal členem ČSSD, v níž je dosud; v letech 1989 až 1992 byl poslancem Federálního shromáždění; stál v čele iniciativy Český sport 2011, jež vznikla v důsledku nespokojenosti s fungováním ČSTV; do čela ČSTV byl zvolen v lednu 2012, kdy stejně jako o čtyři roky později i letos neměl protikandidáta; od té doby se mu povedlo krachující organizaci, jež se mezitím přejmenovala na ČUS, oddlužit a vytvořit z ní firmu, která je podle expertů důstojným partnerem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; předloni byl potřetí zvolen předsedou České basketbalové federace, krátce poté po 22 letech skončil jako prezident a vlastník Nymburka; od roku 2017 čelí spolu s několika dalšími vlivnými osobami trestnímu stíhání kvůli zneužívání státních dotací do sportu, v březnu na něj pražské vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu; Jansta vinu odmítá, hrozí mu pět až 12 let vězení.