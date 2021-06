Ronaldo odmítá colu. Co čeští sportovci? Nic smaženého, mléko či bábovky

Cristiano Ronaldo na EURO způsobil pozdvižení nejen na hřišti. Na tiskové konferenci odstranil lahve coly, která je sponzorem turnaje, a vybídl diváky, aby raději pili vodu. CR7 evidentně není fanouškem slazených nápojů. čemu se ale vyhýbají čeští sportovci? S portugalskou superstar by si rozuměl Roman Will, několikrát padne řeč na smažené jídlo, ale taky na proteiny či rajčata. Vojtěch Hruban zase nezvládá koprovku. Leda by byla od manželky...

Roman Will

29 let, brankář hokejové reprezentace

„Zjistil jsem, že mi opravdu nesedí pečivo. Tomu se snažím naprosto vyhýbat. Nepiju kolu a žádné tyhle limonády. I když mám moc rád sladké, i to si z velké většiny odpírám. Že bych snědl celou bábovku jako dřív, to opravdu ne. Hlídám se. Občas si něco dám, ale je to spíš výjimečně. Hodně mi naopak sedí proteiny, výrazně víc než sacharidy. Jím hodně masa, žádné velké přílohy. Když už, tak hlavně zeleninu. Takhle mi to vyhovuje.“