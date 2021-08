Parádní úspěch! Junior Klíma mistrem Evropy: Překvapení, říká dřevorubec

V rámci závodů STIHL TIMBERSPORTS® mají závodníci za úkol zvládnout šest disciplín a přesekat či přeřezat v co nejkratším čase a dle pravidel připravené dřevěné bloky. Na evropském šampionátu juniorů, který proběhl v Mnichově, své síly v dřevorubeckém sportu poměřilo dvanáct nejlepších atletů z evropského žebříčku roku 2020. Padlo zde několik osobních a dva světové rekordy.

V ohromující soutěžní den napříč třemi napínavými koly zvítězil český reprezentant Matyáš Klíma s celkovým počtem 65 bodů, když dokonce ve třech z pěti disciplín, které junioři absolvují, dosáhl na nejvyšší skóre. Závod dokončil před Francouzem Loicem Voinsonem (58 bodů), který byl po celou dobu ve svých výkonech konzistentní a Švýcarem Oliverem Reinhardem, jenž dokonce vytvořil světový rekord v disciplíně Springboard.

„Cítil jsem se dobře a věděl jsem, že mám dost síly bojovat až do konce, přesto mě výsledek překvapil. Konkurence byla velká a soupeři byli velmi dobře připraveni. Timbersportu se věnuji na závodní úrovni 5 let a je to pro mě samozřejmě obrovský úspěch,“ zhodnotil svůj výkon Matyáš Klíma.

Nejen Matyáše Klímu, ale i ostatní závodníky z evropské špičky juniorů bude možno vidět „v akci“ na Otevřeném MČR juniorů v Plzni, v sobotu 18. září 2021 od 10:00 hodin v amfiteátru PLZEŇ PLAZA. Odpolední čas od 14:00 pak bude patřit závodníkům soutěže Pro Series, z nichž vzejde nový Mistr České republiky STIHL TIMBERSPORTS®.

„Kromě evropské juniorské špičky se v dopoledních hodinách představí kompletní česká špička tohoto sportu, včetně mnohonásobného mistra Evropy a vicemistra světa Martina Komárka či čtvrtého z letošní European Trophy, Martina Kaliny. Diváci v Plzni již několikrát ukázali, že timbersportu rozumí a proto věřím, že závodníky dovedou k vynikajícím výsledkům a novým osobním rekordům,“ uvedl Jan Brabec, hlavní organizátor STIHL TIMBERSPORTS® v České republice.