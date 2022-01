Koronavirus a sport ONLINE: Djokovič promluví! Vysílalo se i porno

Situace před hotelem v Melbourne, kde na verdikt soudu čekal Novak Djokovič. Vedle novinářů zde byli i ti, co volali po Srbově okamžitému osvobození a vpuštění do země • ČTK / AP / Mark Baker

Narůstající počet nakažených a hospitalizovaných lidí koronavirem se promítá stejně jako v minulosti i do světa sportu. Největší pozornost vzbudila kauza neočkovaného tenisty Novaka Djokoviče, kterému odepřeli vstup do Austrálie, vzrůstající počet covidových případů zasahuje do zahraničních soutěží ve fotbale, hokejisté z NHL budou chybět na olympiádě v Pekingu, bylo zrušené MS do 20 let. Jednotlivé novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.