Hlasy sportovců: originální Samková. Ledecká volila Jágra, vítěz Velké sebe

Zapotili se, ne že ne. „Letos to byl teda mazec. Vybrat už jen deset jmen… Natož je ještě seřadit,“ usmíval se biatlonista Michal Krčmář.

„Snažím se být objektivní, nehodnotím sporty podle oblíbenosti, ale podle dosaženého výsledku, i když jsem ve střetu zájmů,“ nepálil naslepo ani olympijský šampion Jiří Lipták.

Anketní lístky se jako obvykle sbíhaly po mailových nebo whatsappových vláknech z celého světa. Početný zástup se sešikoval v Americe. Z Kalifornie se ozval žralok Tomáš Hertl, z Floridy hlasoval stanleycupový šampion Jan Rutta, z Alabamy golfistka Klára Spilková, z Louisiany basketbalový lídr Tomáš Satoranský, daleko od nich na severu, v kanadském Calgary, rozšířila hvězdnou porotu rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková. Z Jižní Afriky přispěla vytrvalkyně Kristiina Mäki, z japonského souostroví dva podkošoví obři.

Jak hlasovala kompletní padesátka sportovců, si prohlédněte v GALERII:

„Vypadá to, že nám holky tenistky asi vezmou první flek,“ konstatoval Patrik Auda při vyplňování v autobusu na cestě z Čiby do Jokohamy po ligovém utkání. „Což mě mrzí, ale zaslouží si to určitě.“ Než se v závodě krutě zranila snowboardcrossová diva Eva Samková, nešetřila tradiční originalitou. Proto ty půlbody u výsledků některých sportovců, jelikož se muselo průměrovat. Jak to dokázala? Neposkládala jména od prvního do desátého místa, udělovala jen medaile.

Proč? „Protože to jsou borci,“ vysvětlovala. V jejím podání, jak můžete vidět z druhé strany hlavní fotografie, šlo tedy o pět prvních pozic, dvě druhé a tři třetí. „Plus jedna speciální, protože je to borec – Kuf. No a v týmech druhé místo SBX za MS, protože se nám to s Johnym povedlo,“ přilepila smajlík.

V dílčím detailu se odlišila, ovšem i na jejím lístku se objevila převaha hrdinů z Tokia. U řady hlasujících by se při hledání rozdílů hodila lupa. „Je vidět, že spolu jezdíme,“ glosoval veslař Miroslav Vraštil při zkoumání tipů svého parťáka z dvojskifu.

Ano, byla to jízda. Už pojedenácté. Tak zase za rok!