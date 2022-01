Sportovní kalendář 2022: olympiáda, boj o MS ve fotbale i domácí ME

Rok 2021 trochu dohnal koronavirovou ztrátu, ale i tak byl poznamenán pandemií, čeští hokejoví reprezentanti do 20 let by mohli vyprávět. Vyvrcholení juniorského šampionátu tak v kalendáři pro rok 2022 nenajdete, ale jinak sportovní fanoušky čeká pořádně nabušené menu. Přes ZOH 2022 v Tokiu s týmy českých hokejistů i hokejistek či Ester Ledeckou, baráž o MS ve fotbale až po evropský šampionát basketbalistů, který se z části odehraje v Praze. A přidat se může třeba i UFC, kde by si o titul mohl zabojovat Jiří Procházka. Projděte si všechny významné sportovní akce roku 2022 měsíc po měsíci.