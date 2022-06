Pětibojař Kuf o změnách: Je to zrada. Překážky jako v Ninja faktoru?

Přelez, přeskoč, podlez. V tomto duchu se zatím jeví disciplína moderního pětiboje, která má v budoucnu nahradit jízdu na koni. Mezinárodní federace už tento fakt považuje za hotovou věc. Sportovci včetně těch českých se bouří, ale vypadá to, že jim to nebude nic platné. K tomu je ještě zrazují dřívější spojenci jako třeba Německo, Francie. „A teď to začala schvalovat i britská federace,“ posteskl si reprezentant Jan Kuf.

Od začátku sezony probíhají na závodech protesty. Váš kolega Martin Vlach zmiňoval po SP v Maďarsku trička s nesouhlasným nápisem. Jsou i jiné formy?

„Nějak se řešilo, jaké volby protestu by byly možné nebo vhodné a došlo se k tomu, že trička jsou takový nejméně násilný způsob. Spousta federací, ne navenek, ale uvnitř, zakazuje sportovcům se proti tomu vyjadřovat. Takže forma protestu, že bychom nezávodili na SP, není reálná, protože by nás nezávodilo deset a zbytek ano. V Maďarsku na SP byl Japonec, který závodil velmi hezky, byl vysoko, a v rámci závodu prezentoval tričko. Načež ho využívali, brali ho jako prezentaci toho, že i vrcholní závodníci jsou proti této změně. Ale on sám se jim dva dny na to ozval, ať smažou všechny fotky a videa, že mu na jeho federaci řekli, že pokud se to nestane, nebude moct vyjet nikam na závody.“

Neberete jako zradu od Němců, Francouzů, zkrátka velkých federací, že změny začínají podporovat?

„Já určitě ano. Ale je to hrozně těžké. Dřív byla britská federace tou, která se nejvíc veřejně ukazovala, konkrétně Joe Choong, olympijský vítěz. Ten doteď bojoval nejvíc, a před pár dny najednou britská federace vydala stanovisko, že budou plně podporovat změnu a udělají vše pro to, aby proběhla hladce. Takže mu bodli kudlu do zad a on s tím nemůže nic udělat. Vedení se najednou rozhodlo, že to podpoří a hotovo. Takže to vypadá, že se to začíná stávat běžnou praxí.“

Jak by měl nebo mohl vypadat překážkový běh?

„Já opravdu nevím. Jen jsem si četl názvy překážek, a bylo tam třeba, že se bude přeskakovat metr a půl vysoká zeď, načež budou nějaké překážky, které se budou podlézat. Pak tam budou nějaké obruče, přes které se bude šplhat a mělo to být zakončené vlnou, která se vybíhá. Já nevím, jestli tam nahoře bude tlačítko jako v Ninja faktoru, že když dokončíme, tak to zmáčkneme… Opravdu nevím. Působí to komicky, ale vlastně je to strašně smutné. Už nám i poslali, jak bychom měli trénovat, že bychom měli dělat kliky, sedy – lehy.“

Jaký jste běžec přes překážky?

„To vůbec nevím. Samozřejmě klasické překážky jsem si vyzkoušel a ty jsou v pohodě, ale tohle se s tím vůbec nedá srovnávat. Nevím, jestli má kolena jsou dělaná na to, abych přeskakoval metr a půl vysokou zeď. Teď třeba ještě jo, ale nevím, co bude za pár dalších let.“

Je to vlastně bizarní, že když přes překážky nebudete skákat na koních, tak to budete dělat sami…

„Ano, působí to tak. Už mnohokrát jsem viděl i jak někdo sdílel videa, jak malé holčičky mají tyč s koňskou hlavou a přeskakují ty překážky ony. Pro mě je to na stejné úrovni.“

Jak budou z hlediska fyzické náročnosti složité dva běhy v devadesáti minutách? Závěrečnou disciplínou je totiž tradičně kombinace běhu a střelby laserovou pistolí.

„Pro mě to bude obtížné hrozně. Protože přeci jen 100 metrů překonávat nějaké překážky… Navíc nevíme, jestli to bude na začátku pětiboje, nebo těsně před plaváním, po něm, před kombinovanou disciplínou… Nedovedu si představit, že poběžím 100 metrů překážek, kde budu mít zatuhlé svaly a pak najednou mám skočit do bazénu a plavat 200 metrů naplno. Nebo běžet a k tomu střílet, když střelba je o jemné motorice, a já tam přiběhnu napumpovaný. My vlastně ani nevíme, na základě čeho to chtějí hodnotit, ale podle mě budou překážky na čas, kdo to nejrychleji absolvuje.“