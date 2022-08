Show až na vrchol světa! Ondra je zlatý na ME, ovládl lezení na obtížnost

PŘÍMO Z NĚMECKA | Král lezců je znovu na trůně! Adam Ondra se na mistrovství Evropy v Mnichově navnadil sobotním bronzem z boulderingu a v nedělním kouzelném podvečeru na historickém Königsplatzu přivedl několik tisíc vřískajících fanoušků do vytržení. V lezení na obtížnost vylezl nejvýš a vybojoval svůj druhý evropský titul. Koncem prvního týdne má česká výprava na multisportovním ME už tři medaile. A Ondra nekončí, čeká ho ještě čtvrteční závod v olympijské dvoukombinaci.

Dveře metra na Scheidplatzu se otevřely a mladík v zářivě červeném dresu do nich z nástupiště zakřičel: „FC Bayern!“

Letní bundesligová premiéra zdejších miláčků s Wolsfburgem, zvlášť po venkovním výplachu Eintrachtu 6:1, byla samozřejmě jedním z hlavních témat víkendového Mnichova. Ale vůbec ne jediným.

Velkou část bavorské metropole ovládly o víkendu zvláštní pastelové barvy devíti evropských šampionátů naráz, které byly naservírovány vzorově nadšenému německému publiku.

„Závody by měly být o show. Když jsem v přírodě, jsem rád sám. Ale tady jsem byl připravený na fanoušky. A když to rozjedou, dostanou vás na vrchol světa,“ hlásil Adam Ondra ještě s rozjásaným publikem za zády krátce poté, co si na hlasitém Königsplatzu v centru Mnichova udělal svou zlatou párty.

Pod stěnou před bránou Propylaea, klasicistní kopií antické Akropole, se rozléhalo moře vyletněných fanoušků, kteří Jamala Musialu nebo Thomase Müllera vůbec neřešili. Místo toho tleskali do rytmu a dupali do podlahy, až se třásla, když Ondra překonal převislou část stěny a sáhl si na zlatý chyt s číslem 37 a důležitým pluskem za další aktivní pohyb. Dostal se stejně vysoko jako Slovinec Luka Potočar, ovšem o víc než minutu rychleji.

„Po semifinále bych nevěřil, že budu mít sílu vyhrát. Byl jsem úplně zničený, bolel mě každý sval na tělo. Bylo to těžké. Ale finále mi fakt sedlo. Šel jsem na to, bez strachu, prostě jsem si proto šel. A stačilo to na zlato,“ radoval se Ondra.

Fenomén sportovního lezení nechal za sebou hořkou zkušenost z olympijského Tokia. Tam musel své unikátní předpoklady vtěsnat do umělé trojkombinace disciplín, včetně strojové rychlosti, která je proti lezení na obtížnost a boulderingu jako z jiného vesmíru. I tak byl v kombinaci blízko ke zlatu, ale v dramatickém finále skončil pátý.

A Ondra nebyl jediným českým hrdinou Königsplatzu. Jednadvacetiletá Eliška Adamovská skončila v sobotním lezení na obtížnost šestá a v nedělním boulderingu se ještě o příčku posunula. Může se tak těšit na středeční finále olympijské kombinace.

„Pro mě to je extrémní úspěch. Je vtipné, že jsem skončila líp na boulderu než v obtížnosti, když obtížnost je moje hlavní disciplína a já se určitě neberu jako boulderistka, mám tam velké rezervy, které se i dnes ukázaly,“ hodnotila Adamovská. „Ale zase je super, že vím, že to je další věc, na které můžu pracovat. Takhle jsem se určitě dostala do kombinačního finále a to je pro mě skvělý úspěch.“

Finále olympijské kombinace čeká i Ondru. Do nového olympijského formátu, tentokrát bez kontroverzního lezení na rychlost, se pustí ve čtvrtek.