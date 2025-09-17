Sport Alive 2025 představil program: od F1 přes velké kluby až po influencery
Velké kluby, silné značky, špičkoví manažeři, ale i umělec nebo influenceři. Sport Alive 2025, největší sportovně-byznysová konference v Česku, odtajnila program a 20 dnů před startem je jasné: účastníky čeká nabitý den plný inspirace a nových trendů.
Pořadatelé doladí už jen poslední detaily a velká sportovní konference může začít. V sálech O2 Universum se uskuteční ve čtvrtek 9. října.
„Říkám to každý rok a řeknu to i letos. Myslím, že se nám podařilo zase udělat o krůček silnější a kompaktnější program, který zaujme nejen vystupujícími jmény a organizacemi, nýbrž také tématy. Jsme si jistí, že si tam své najdou účastníci ze sportu i ti z byznysu,“ říká Tomáš Janča, zakladatel Sport Alive.
Jedním z vrcholů programu bude mimořádné vystoupení Pavla Turka z Allwynu. Ten se podělí o zákulisí historického dealu mezi loterijním gigantem a stájí McLaren. Jde o spolupráci, která v českém prostředí nemá obdoby.
Fotbalová část konference bude také mimořádně zajímavá. Své zástupce vyšle hned pět velkých klubů – Sparta, Slavie, Plzeň, Baník a Hradec Králové. Hokej se představí prostřednictvím dvou klubů s nejvyšší návštěvností ve dvou nejvyšších soutěžích – HC Sparta Praha bude reprezentovat extraligu a Berani Zlín druhou nejvyšší soutěž. A vůbec poprvé v historii dorazí také host z NHL.
Mastercard, Belgian Cats a ženský sport
Silně obsazený bude i byznysový blok. Na pódiu vystoupí zástupci pěti velkých značek podporujících sport, včetně Tomáše Doležala, šéfa evropského sponzoringu Mastercard.
Mezinárodní rozměr dodají i dvě výrazné osobnosti: bývalá šéfka Como FC Elena Mirandola s návodem, jak udržitelně rozvíjet ženský sport, a Mark Bogaert, marketingový šéf belgického basketbalu. Ten ukáže, jak se podařilo brandu Belgian Cats získat větší pozornost než mužskému fotbalovému nároďáku.
Novinkou bude historicky první vystoupení umělce. Pasta Oner promluví o svém angažmá u slávistických dresů. Další originální vhled nabídne režisér Michal Samir, který diváky zavede do zákulisí docureality show o Slovanu Liberec.
Poprvé dojde i na téma sportovních influencerů. Dorazí Matěj König a Lucie Neumannová. A bývalý cyklista Leo König zase představí stále populárnější závod Czech Tour, který dnes řídí.
Letošní ročník konference také přinese jednu zásadní novinku: workshopový sál. Ten umožní v malých skupinách diskutovat o tématech jako umělá inteligence, sociální sítě nebo ticketing.
Součástí akce je tradičně i slavnostní vyhlášení Sport Alive Awards 2025 by Tipsport. Soutěž oceňuje špičkové projekty, které posouvají český sportovní byznys.
Vstupenky na akci, která se uskuteční 9. Října v O2 Universum jsou pak stále k mání ZDE - https://www.sportalive.cz/vstupenky