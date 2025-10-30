Kalašnik je slabší než Surdu, šanci má v rychlosti, míní expert. Jakou zvolit strategii?
Oktagon je aktuálně bez českého šampiona. Bezprecedentní stav se už v sobotu pokusí zvrátit Andrej Kalašnik. Na Oktagonu 79 se doma v Brně střetne se šampionem z Moldávie, Ionem Surdu. Ten bude těžit z velké váhové převahy, naposledy dokonce startoval ve vyšší divizi. „Andrej mi připadá fyzicky slabší než Surdu. Musí těžit z rychlosti, pohybu a načasování. Tím ale vyniká taky Moldavan,“ soudí Daniel Škvor, jednička Oktagonu v polotěžké váze.
Na vlně tří výher a stále rostoucí popularity se Andrej Kalašnik hrne do své první titulové šance v Oktagonu. Ostřílený bojovník a bývalý zápasník se pokusí udolat elitního šampiona ze špičkového týmu Ankos, Iona Surdua. Moldavana do role favorita pasují nejen předešlé úspěchy, ale také zkušenosti a fyzická převaha.
„Andrej mi připadá fyzicky slabší než Surdu,“ soudí Daniel Škvor, bojovník Oktagonu, který s aktuálním šampionem absolvoval několik kempů právě v polském Ankosu. „Musí těžit z rychlosti, pohybu a načasování. Tím ale vyniká taky Moldavan. Surdu je výbornej, skvěle trefuje v postoji, silný je i v klinči a má velmi kvalitní obranu proti takedownům,“ dodává Škvor a pasuje držitele pásu do role favorita.
Byť v posledních utkáních Kalašnik exceloval v postoji, jeho základem je wrestling, kterému se věnuje takřka dvacet let a absolvoval v něm stovky zápasů. Ve volném stylu navíc závodí i během aktivní MMA kariéry, letos vybojoval stříbro na mistrovství republiky. Čechovi šance na výhru na zemi a u pletiva navíc zvyšuje Surduův poslední mač, v němž jej Krzysztof Jotko opakovaně dostával na zem a tam ho úspěšně kontroloval.
Přední český trenér André Reinders přesto Kalašnika vybízí, aby hlavně vsadil na svůj neortodoxní striking. „Surdu je zvyklý na to, že se ho v Ankosu snaží všichni házet. Pro Andreje bude i kvůli značnému váhovému rozdílu hrozně těžké stáhnout soupeře pod sebe. Andrejova taktika zkrátka nemůže jít primárně přes wrestling. Ten musí zapojit jen jako doplněk, aby občas střídal úrovně útoku,“ radí Reinders.
„Cesta k vítězství paradoxně vede přes přestřelky v postoji. Jeho největší síla spočívá v tom, že má skvělé oko v postoji a přesně volí, kdy vypálit úder, což by mu mělo proti těžšímu soupeři hrát do karet,“dodává kouč.