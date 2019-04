Navzdory své velikosti se může naše malá země pyšnit celou řadou kvalitních sportovců. A zdá se, že jinak tomu nebude ani v budoucnu. V Česku totiž dorůstá nová generace sportovců, kteří mají slibně našlápnuto. Představujeme vám osm mladých talentů, o kterých dnes rozhodně neslyšíte naposledy!

Jonáš Forejtek Teprve osmnáctiletý tenista Jonáš Forejtek patří mezi velké naděje českého tenisu. V žebříčku juniorů mu aktuálně patří sedmé místo. Loni v srpnu vyhrál ve švýcarském Klosters mistrovství Evropy do 18 let a v roce 2017 byl součástí vítězného daviscupového týmu juniorů. Jen stěží lze uvěřit tomu, že měl mladičký tenista daleko větší předpoklady pro to, stát se lyžařem. Vyrůstal ve Špindlerově mlýně v rodině nynějšího šéfa úseku alpských disciplín Svazu lyžařů ČR. Ten brával své dva syny Jonáše a o tři roky staršího Filipa na svah i dvakrát denně. Jonášovi však byla vždy milejší raketa, u které nakonec zůskal. Filip se však zimní disciplníně věnuje dodnes a je velkou českou nadějí v alpském lyžování. Jonáš Forejtek • Foto Instagram Jonáše Forejtka

Barbora Malíková Dredatá čtvrtkařka Babora Malíková je doslova zázrakem české atletiky. Před dvěma lety se stala historicky nejmladší světovou šampionkou na Mistrovství světa do 17 let. Vloni se jí povedlo zopakovat úspěch i na dorosteneckém Mistrovství Evropy, kde opět získala zlato. Roli favoritky potvrdila také na Olympiádě dětí a mládeže v Buenos Aires, když na trati 400 metrů urvala prvenství. Sedmnáctiletá Barbora zkrátka vyhrává, co se dá a slovy chvály na její účet nešetří ani zkušenější kolegové. „Je to přírodní úkaz!“ řekla o ní například dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová. Markéta Malíková • Foto OIS / Buenos Aires

Adam Hložek Šestnáctiletý útočník Adam Hložek patří do základní sestavy Sparty Praha. Je také historicky nejmladším hráčem, který v rudém dresu nastoupil k ligovému utkání a dokázal se dokonce už dvakrát gólově prosadit. Pro Spartu je tak důležitým hráčem, kterého není radno v ligové nádstavbě postrádat. Začíná se proto spekulovat, zdali mu klub umožní nastoupit na květnovém Mistrovství Evropy juniorů, kde má být klíčovou posilou českého týmu. Už teď na začátku své kariéry je tak Adam na roztrhání a fotbaloví experti mu věští velkou budoucnost. Sparťanský útočník Adam Hložek během zimní přípravy • Foto Pavel Mazáč / Sport

Amálie Švabíková Další velká naděje české atletiky. Dvacetiletá Amálie Švábíková se vloni stala juniorskou mistryní světa ve skoku o tyči. Neztrácí se však ani v kategorii dospělých. Na loňském Mistrovství Evropy v atletice se jí podařilo probojovat do elitní desítky a převálcovala tak i některé zkušené závodnice. Jen málokoho by tak napadlo, že tahle jemná blondýnka ještě v roce 2015 soutěžila ve snowboardcrossu. Nakonec však vyhrála atletika a podle svých slov Amálie rozhodně nelituje. Tyčkařka Amálie Švábíková se stala juniorskou mistryní světa • Foto ČTK

Martin Nečas Dvacetiletý odchovanec Žďáru nad Sázavou slavil v minulých dvou letech v extralize titul s Kometou Brno. V současné době hraje za Charlotte - farmu Caroliny, kde si připsal v 64 zápasech 52 bodů za 16 branek a 36 asistencí a patří mu tak celkově 48. příčka v bodování nižší zámořské soutěže AHL. Pokud se však Nečasovi bude dařit, je možné, že ho čeká návrat do nejlepší hokejové soutěže světa. Tomu věří také legendární hokejový manažer Ron Francis, podle kterého "Martyho v NHL čeká skvělá budoucnost." Martin Nečas prožívá těžké období, o místo v týmu Caroliny musí zabojovat na farmě • Foto Jaroslav Legner / Sport

Ondřej Pažout Ondřej Pažout se věnuje pro Česko ne úplně typické disciplíně. Jeho sportovním oborem je severská kombinace. Ta v sobě snoubí hned dvě disciplíny - běh na lyžích a skoky. Ondřej se může pyšnit loňským titulem juniorského mistra světa a jako devatenáctiletý si na své konto připsal i start na olympiádě v Pchjongčchangu. Na větší úspěch v kategorii dospělých však zatím čeká. Sdruženář Ondřej Pažout slaví triumf na juniorském mistrovství světa • Foto Martin Hašek (Sport)

Michaela Hrubá V juniorské kategorii získala titul mistryně světa i Evropy. Výškařka Michaela Hrubá se však neztrácí ani v seniorských soutěžích. Vloni na mistrovství Evropy skončila šestá. V současné době se připravuje na červencový šampionát závodníků do 23 let, kde má medailové ambice. V září a říjnu zase může potvrdit svou formu na mistrovství světa. Výškařka Michaela Hrubá • Foto Pavel Mazáč (Sport)