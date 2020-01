Máma šampionka! Serena ukončila hladovku, po třech letech má titul | iSport.cz

Během své kariéry vyhrála do uplynulého víkendu jen ve dvouhře 72 titulů. Je považována za nejlepší tenistku všech dob. Dalo by se říct, že Serena Williamsová musí být trofejemi přesycená. Jenže poslední tři roky držela titulovou hladovku. Napřed nevyhnutelnou kvůli těhotenství, následně už jen nedobrovolnou. Hned čtyřikrát byla jedinou výhru od zisku grandslamu, ale ani jedno z „poporodních“ finále nedotáhla do úspěšného konce. Teď se dočkala triumfu v Aucklandu a před Australian Open jsou rázem znovu ve hře řeči o tom, jak by TO mohlo konečně klapnout.

Když Serena porazila na začátku roku 2017 ve finálovém souboji v Melbourne svoji sestru Venus, nikdo nepochyboval o tom, že brzy vyrovná grandslamový rekord Margaret Courtové čítající 24 titulů. Díky tehdejšímu vítězství na Australian Open jich mladší ze sester Williamsových měla už 23.

Jenže v dubnu oznámila, že čeká dítě. Tím pádem se řeči o dosáhnutí mety, kterou nastavila Courtová, logicky přesunuly spíše do nereálné roviny. Přece jen, Willamsové bylo 35 let. Nacházela se ve věku, kdy má většina tenistek již po kariéře.

V září přišla na svět dcera Alexis Olympia, v březnu pak nastal comeback fenomenální tenistky. A s ním se do hry vrátily také úvahy o tom, zda se TO povede. Dostala se do finále ve Wimbledonu, hned vzápětí i na US Open. Bez úspěchu. O rok si dlouhou cestu na dvou velkolepých turnajích zopakovala, k tomu přidala i finále v Torontu. Jenže znovu nedosáhla zlaté tečky.

Singlového titulu číslo 73 na okruhu WTA se dočkala až nyní. O víkendu ovládla Serena W. podnik v Aucklandu. Ve finále na Novém Zélandu porazila krajanku Jessicu Pegullaovou 6:3 a 6:4, díky čemuž získala první trofej po 1079 dnech. Premiérovou jakožto máma.

„Je to dobrý pocit. Byla to pořádná doba (od posledního titulu), takže si myslím, že je na mně patrná velká úleva,“ popisovala Serena své dojmy po střetnutí s Pegullaovou.

Vytoužený triumf Williamsové neunikl ani nejmocnějšímu muži Spojených států amerických Donaldu Trumpovi. „Gratulace k dalšímu velkému vítězství. Je skvělou hráčkou, ale ještě lepší osobou,“ poklonil se na Twitteru prezident osmatřicetileté hráčce. Na slova americké hlavy státu ostatně dala Willamsová bezprostředně pečeť, když oznámila, že finanční obnos za prvenství (v nezdaněné podobě přibližně 2 miliony korun, pozn. red.) daruje na dobročinné účely v Austrálii, která bojuje s požáry.

Congratulations to @serenawilliams on another big win. She is a great player and an even greater person. Our members in Virginia (Tennis) will never forget you! https://t.co/55ZhYVTpUU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Společnost je rozdělená tím, zda nové desetiletí započalo s rokem 2020, či jeho čas nastane až za necelých 12 měsíců. Pohledem první skupiny se Williamsové podařilo něco naprosto výjimečného - získala trofej už ve čtyřech dekádách. Tu úplně první vybojovala v sezoně 1999.

Hned zkraje nového roku je tu tedy jasné poselství. Serena má stále z čeho brát a rekord Courtové nemůže v klidu spát. Během svého představení na aucklandském turnaji ztratila jediný set. A to hrála první ostrý zápas od začátku září. Co tu ještě nepadlo, je to, že se v deblu dostala po boku kamarádky Caroline Wozniacké až do finále. S novozélandským úspěchem bookmakeři znatelně snížili kurzy na to, že se Williamsová na nadcházejícím Australian Open stane šampionkou. Aktuálně si na ni můžete vsadit většinou v kurzu 5:1, čili nejmenším ze všech uchazeček.

Rozehraná by Williamsová byla více než dobře. Další pokus o vyrovnání rekordu je za dveřmi, naplno se rozjede za týden v baště Courtové. Právě v domácím Melbourne napumpovala Australanka svoji grandslamovou kolekci hned jedenácti kusy.