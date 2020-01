Australian Open | Proč chybí v Austrálii Češi? Jednička Veselý zvolil „Pařbu“ v Bangkoku | iSport.cz

Veselému patří momentálně v žebříčku ATP 109. příčka, před šesti týdny, kdy se rozhodovalo o přijetí do hlavní soutěže Australian Open, figuroval na 105. místě. O dvě příčky mu tak unikl přímý postup do grandslamu. A na kvalifikační turnaj do Melbourne vůbec nevyrazil, byť se mu loni povedlo z kvalifikace postoupit jak do Wimbledonu tak i na US Open.

„Jenže to se hrálo na rychlých površích, v Austrálii je beton mnohem pomalejší a Jirku by čekaly tři opravdu těžké zápasy. Proto jsme se rozhodli jinak,“ vysvětloval tenistův trenér Jaroslav Navrátil. Ten chce co nejrychleji vidět svého svěřence znovu v elitní stovce žebříčku a bylo zřejmé, že přímočařejší cesta do ní vede přes challengery v Bangkoku, na které se Veselý přihlásil.

Za triumf na jednom z nich si připíšete 80 bodů do žebříčku ATP, kdežto za úspěšně zvládnutou kvalifikaci Australian Open by to bylo pouhých 25 bodů.

Co se jevilo jako dobrý nápad, zatím příliš užitku nepřineslo. První challenger už má Veselý za sebou a jako první nasazený na něm prohrál hned v úvodním utkání s Rusem Aslanem Karasevem, borcem z konce třetí stovky pořadí ATP. To znamená nulový bodový zisk.

„Den, na který bych radši zapomněl... Za to večer, na který budu vždy rád vzpomínat. Navštívili jsme jedno z míst, kde se natáčel film Pařba v Bangkoku,“ napsal Veselý u obrázku na Instagramu.

Druhé challengerové vystoupení v Bangkoku ho čeká tento týden, znovu má coby první nasazený volné úvodní kolo a v tom druhém narazí na krajana a neúspěšného kvalifikanta z Melbourne Zdeňka Koláře.

Na okruh ATP by se měl nejlepší český tenista vrátit začátkem února v indickém Puné.