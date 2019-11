Kyrgios varuje před zkázou tenisu: Málo zábavný, jiné sporty ho zabíjejí | iSport.cz

Nick Kyrgios má pořádně divokou povahu... • Martial Trezzini/Keystone via AP

Týmové soutěže. To je krevní skupina Nicka Kyrgiose. • Reuters

Nick Kyrgios solitér a Nick Kyrgios v týmu, to jsou dvě často zcela rozdílné kapitoly. Teď v Madridu v rámci Davis Cupu se píše ta druhá, která australského tenistu evidentně baví. Z jeho pohledu jsou týmové soutěže to, co může tenis spasit. Stav sportu, který ho živí, totiž v očích známého bouřliváka není růžový. „Pokud bude tenis pokračovat cestou, kterou se poslední dobou ubíral, zemře,“ nechal se slyšet Kyrgios.