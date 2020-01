Australian Open | Strýcová ve finále deblu. Vyřadila další Češky: Bylo to vyhecované! | iSport.cz

Bronzová olympijská medailistka Strýcová má na dosah druhý grandslamový titul ve čtyřhře. Loni s Sie Šu-wej triumfovaly na trávě ve Wimbledonu a od té doby je plzeňská rodačka s krátkou pauzou světovou deblovou jedničkou.

V úvodním více než dvanáctiminutovém gamu přišla o podání Krejčíková a Strýcová potřebovala stejně dlouhou dobu, aby brejk při svém servisu potvrdila. I podruhé v setu neudržela podání Krejčíková a Sie Šu-wej úvodní sadu ukončila esem.

Strýcová a Sie Šu-wej si celý zápas jistě držely servis. Výborně returnovaly a při první příležitosti se tlačily k síti. Ve druhé sadě neustála jejich tlak Siniaková a v poslední hře znovu Krejčíková, která při mečbolu poslal míč do autu.

„Jsem nadšená, že jsme v dalším grandslamovém finále. Moc to pro mě znamená a zvláště s takovou partnerkou, jako je Sie Šu-wej, a tady v Austrálii. Ke konci už to bylo trochu vyhecovanější, ale tak to bývá,“ řekla Strýcová v rozhovoru na kurtu. „Snažila jsem se do českého souboje nezasahovat,“ vtipkovala Sie Šu-wej.

Finále čtyřhry žen je na pořadu v pátek. Soupeřkami Strýcové a Sie Šu-wej bude maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová, které si poradily s tchajwanskými sestrami Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching.

Třiatřicetiletá Strýcová může být první českou vítězkou čtyřhry na Australian Open po třech letech. V roce 2017 zde slavila triumf Lucie Šafářová ve dvojici s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Rumunská tenistka Simona Halepová a Španělka Garbiňe Muguruzaová vytvořily druhou semifinálovou dvojici dvouhry na grandslamovém Australian Open. Čtvrtá nasazená Halepová ve čtvrtfinále v Melbourne porazila Estonku Anett Kontaveitovou jasně dvakrát 6:1 a Muguruzaová si poradila s třicátou nasazenou Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska 7:5 a 6:3.

Vítězka Roland Garros a Wimbledonu Halepová potřebovala k postupu přes Kontaveitovou jen třiapadesát minut. Sice ztratila čistou hrou úvodní game utkání, ale pak téměř bezchybnou hrou získala jedenáct her v řadě. Semifinále úvodního grandslamu sezony si Rumunka zahraje podruhé v kariéře. Předloni nakonec došla až do finále, v kterém podlehla Dánce Caroline Wozniacké.

Muguruzaová je na grandslamu nenasazená poprvé od roku 2014 a do semifinále Australian Open došla poprvé v kariéře. Stejně jako Halepová je i Španělka v minulosti grandslamovou vítězkou z pařížské antucy i z londýnské trávy.

V utkání s Pavljučenkovovou, přemožitelkou turnajové dvojky Karolíny Plíškové z třetího kola, nastřílela Muguruzaová v hodinu a půl dlouhém duelu 33 vítězných míčů. Obě hráčky měly v ostrém slunci v Rod Laver Areně problém s podáním.

První semifinálovou dvojici tvoří od úterý světová jednička Ashleigh Bartyová, která zdolala ve čtvrtfinále Petru Kvitovou, a Američanka Sofia Keninová.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

A. Zverev (7-Něm.) - Wawrinka (15-Švýc.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Halepová (4-Rum.) - Kontaveitová (28-Est.) 6:1, 6:1, Muguruzaová (Šp.) - Pavljučenkovová (30-Rus.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) - Krejčíková, Siniaková (4-ČR) 6:2, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 3. kolo:

Legout (Fr.) - Svrčina (10-ČR) 7:5, 6:3, Agafonov (Rus.) - Krumich (ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (10:3).

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Kym, Stricker (Švýc.) - Svrčina, Von der Schulenburg (2-ČR/Švýc.) 6:4, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

Mintegiová (12-Šp.) - Vidmanová (ČR) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

L. Fruhvirtová, Bartoneová (1-ČR/Lot.) - Nosková, Selechmetěvová (6-ČR/Rus.) 6:1, 7:5.