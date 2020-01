Australian Open | Jaký konec? 9:0, finále. Živel Strýcová řádí, chystá i návrat do Fed Cupu | iSport.cz

Ještě jedna výhra a z Barbory Strýcové bude dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře. Sezona, o které hloubala, zda ji vůbec odehraje celou, má zcela opačný průběh. Světová jednička v deblu je zatím v roce 2020 neporažená, velmi pravděpodobně se vrátí i do fedcupového tým a představí se také na olympiádě v Tokiu. Ač jí bude za dva měsíce 34, opět ukazuje, že odcházet v takovém laufu by byl hřích.

O co všechno by Barbora Strýcová přišla, kdyby dala tenisu adieu, je vidět hned na startu roku. Po postupu do finále Australian Open se tetelila štěstím, stejně jako loni při Wimbledonu si musela říkat: Kdo si počká…

Ke čtyřhře na australském grandslamu letos nastoupila počtrnácté. S devátou různou parťačkou. Až s excentrickou kamarádkou Sie Šu-wej to dotáhla do boje o titul. Vysloužily si ho v semifinále, při kterém zněla hlavně čeština. Pár Strýcové jasně přehrál tým Barbora Krejčíková – Kateřina Siniaková 6:2, 6:3, k vidění bylo i pár scén, při nichž pochodovaly nervy. „Ke konci už to bylo trochu vyhecovanější, ale tak to bývá,“ řekla Strýcová v rozhovoru na kurtu. „Snažila jsem se do té české roztržky moc nezasahovat,“ vtipkovala 34letá Tchajwanka.

V únoru to bude rok, co se spolu se Strýcovou daly dohromady a nastoupily na turnaji v katarském Dauhá. Byl to báječný tah. Středeční triumf byl jejich čtyřicátý ze 49 zápasů. Ze spolupráce vzešlo už pět titulů (Dubaj, Madrid, Birmingham, Wimbledon, Brisbane), finále Masters a také hodně kamarádský vztah. „Jsem nadšená, že jsme v dalším grandslamovém finále. Moc to pro mě znamená a zvláště s takovou partnerkou, jako je Sie Šu-wej,“ děkovala Strýcová, jíž v Austrálii doprovází trenér Lukáš Dlouhý.

V letošním roce si tenhle tým počíná jak valící se kameny. Vyhrál všech devět zápasů včetně titulu v Brisbane, ztratil během nich jediný set. Nasazené jedničky turnaje tak mohou jít sebevědomě i do finále proti dvojkám Kristině Mladenovicové a Timee Babosové. O titul se bude hrát v pátek nad ránem českého času. Dva nejlepší světové páry současnosti se spolu utkají potřetí, skóre mají 1:1. Francouzka s Maďarkou triumfovaly nedávno ve finále Turnaje mistryň, Strýcová s parťačkou zase vískaly po semifinále Wimbledonu.

V All England Clubu tehdy divá Bára získala svůj první grandslam a vyšvihla se do pozice deblové světové jedničky, kterou od té chvíle opustila jen na dva týdny. O druhý grandslam se pokusí nyní. Austrálie a Londýn jsou shodou okolností také její nejoblíbenější podniky na tůře.

„Do Austrálie se vždycky těším na teplo. Ale i na lidi, kteří dělají turnaj. Znám je strašně dlouho, jsou hrozně hodní. Na jejich turnaji se cítím jako doma. Těším se i na známá místa, na jídlo, které mi tam moc chutná. I na tenis, protože se mi tam hraje moc hezky,“ vyprávěla Sportu před odletem hráčka, jež dvakrát v Melbourne ovládla juniorskou dvouhru a v jednom z finále zdolala Mariu Šarapovovu.

Už během loňské sezony hovořila o tom, že se její dráha nachyluje ke konci. Touží po dítěti, spokojeném životě s přítelem Petrem Matějčkem. Volání kurtů je však stále silnější. A fakt, že ve svém věku překonává osobní kariérní maxima, také nesmírně naplňující i výborně placený. Vždyť za deblové snažení v Melbourne má už teď jisté minimálně 3 miliony korun, v případě titulu dvakrát tolik.

Aby měla čistou hlavu, předsevzala si, že sezonu 2020 odehraje celou. A to se vším všudy. Ač se při fedcupovém finále 2018 v Praze proti Američankám dokonale rozloučila vítězným zápasem s reprezentační kariérou, můžete se s velkou pravděpodobností těšit i na její comeback do národního týmu. Jak Strýcová naznačila Sportu, v půlce dubna by při týdenním finálovém turnaji Fed Cupu v Budapešti ráda opět nastoupila.

„Vždycky jsem ráda reprezentovala. V Praze jsem se sice rozloučila, ale pokud by mi Petr (kapitán Pála) místo v sestavě nabídl, neodmítla bych ho. Hrát v nedaleké Budapešti, jeden týden, turnajovým způsobem, to bude něco úplně jiného. Nemluvě o tom, že můj případný start na olympiádě v Tokiu je účastí ve Fed Cupu podle pravidel ITF podmíněný,“ pravila.

O téhle maličké bojovnici bude zřejmě ještě hodně slyšet. Ještě nenechala na kurtech zcela všechno.