Australian Open ONLINE: Plíšková smetla soupeřku. Muchová má set

Spokojená Petra Kvitová po postupu do druhého kola Australian Open • Reuters

Česká tenistka Karolína Plíšková vstoupila do Australian Open jednoznačnou výhrou. Za 47 minut porazila Italku Jasmine Paoliniovou 6:0, 6:2. Úterní program přitom začal z českého pohledu špatně. S turnajem se po bitvě s Ukrajinkou Svitolinovou rozlouřila Marie Bouzková (3:6, 6:7). Skončila i Barbora Strýcová a Kristýna Plíšková. V dopoledních hodinách bojují Barbora Krejčíková, Karolína Muchová i debutant na turnaji Tomáš Macháč. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.

Karolína Plíšková strávila na rozpáleném kurtu jen minimum času. V prvním setu soupeřce z konce první světové stovky nadělila kanára. Podobně začala i druhý set a Italka získala první bod až v celkově devátém gemu. Jinak ji ale česká tenistka prakticky nepustila k síti. Zužitkovala hned první mečbol a jako třetí Češka postoupila do druhého kola.

Bouzková i Strýcová vypadly

Bouzková, která je ve světovém žebříčku na 50. místě, na centrálním dvorci dvě hodiny vzdorovala turnajové pětce Elině Svitolinové z Ukrajiny a prohrála až po velké bitvě 3:6, 6:7. V prvním setu zaváhala při svém podání jen ve čtvrtém gamu, který prohrála čistou hrou. Druhý set byl ještě vyrovnanější, plný přetahování o každý bod. Za stavu 5:4 měla Češka dokonce setbol, Svitolinová ho ale odvrátila a v tie-breaku proměnila druhý mečbol v postup do druhého kola.

Strýcová se v Melbourne dostala třikrát až do čtvrtého kola, ale teď už potřetí po sobě skončila hned v úvodu. V souboji dvou hráček, které patří na okruhu k nejzkušenějším, měla Ruska Světlana Kuzněcovová navrch hlavně díky jistějšímu podání. Svůj servis ani jednou neztratila, zatímco Strýcová výhodu nevyužila v každém setu dvakrát. Nezužitkovala ani jeden ze šesti brejkbolů a po 86 minutách letošní účinkování v Melbourne ukončila.

Kristýna Plíšková sehrála s britskou tenistkou Heather Watsonovou dramatický zápas, v němž v obou setech rozhodovala až zkrácená hra. Ve druhé sadě začala Češka lépe, ale vedení 3:0 neudržela. V závěru usnadnila soupeřce cestu k vítězství dvojchybou a Watsonová, která ji tady vyřadila v prvním kole i loni, využila hned první mečbol.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

De Minaur (21-Austr.) - Sandgren (USA) 7:5, 6:1, 6:1, F. López (Šp.) - Tu (Austr.) 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:4, Nadal (2-Šp.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:4, 6:1, Medveděv (4-Rus.) - Pospisil (Kan.) 6:2, 6:2, 6:4, Albot (Mold.) - Bautista (12-Šp.) 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5) , Popyrin (Austr.) - Goffin (13-Belg.) 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, Chačanov (19-Rus.) - Vukic (Austr.) 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, Krajinovič (28-Srb.) - Haase (Niz.) 7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 6:2, Sonego (31-It.) - Querrey (USA) 7:5, 6:4, 6:4, Cuevas (Urug.) - Seppi (It.) 6:4, 4:6, 6:2, 6:2, Andújar (Šp.) - Halys (Fr.) 6:4, 7:5 7:5, Berankis (Lit.) - Nagal (Ind.) 6:2, 7:5, 6:3, Caruso (It.) - Laaksonen (Švýc.) 6:2, 6:4, 6:3, Paul (USA) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 7:6 (7:0), 6:4, Rubljov (7-Rus.) - Hanfmann (Něm.) 6:3, 6:3, 6:4, Čorič (22-Chorv.) - Pella (Arg.) 6:3, 7:6 (7:5), 7:5, M. Ymer (Švéd.) - Hurkacz (26-Pol.) 3:6, 6:3, 3:6, 7:5, 6:3, Harris (JAR) - Torpegaard (Dán.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2, McDonald (USA) - Cecchinato (It.) 3:6, 6:3, 6:2, 6:2, O'Connell (Austr.) - Struff (Něm.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1, Monteiro (Braz.) - Martin (SR) 7:6 (8:6), 6:1, 6:2, Alcaraz (Šp.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:1, 6:4, 6:4,

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (6-ČR) - Paoliniová (It.) 6:0, 6:2, Vekičová (28-Chorv.) - Wang Ja-fan (Čína) 4:6, 6:3, 6:4, Šarífová (Eg.) - Paquetová (Fr.) 7:5, 7:5, Mladenovicová (Fr.) - Sakkariová (20-Řec.) 6:2, 0:6, 6:3, Svitolinová (5-Ukr.) - Bouzková (ČR) 6:3, 7:6 (7:5), Watsonová (Brit.) - Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), Kuzněcovová (Rus.) - Strýcová (ČR) 6:2, 6:2, Keninová (4-USA) - Inglisová (Austr.) 7:5, 6:4, Bencicová (11-Švýc.) - Davisová (USA) 6:3, 4:6, 6:1, Pegulaová (USA) - Azarenová (12-Běl.) 7:5, 6:4, Muguruzaová (14-Šp.) - Gasparjanová (Rus.) 6:4, 6:0, Mertensová (18-Belg.) - Fernandezová (Kan.) 6:1, 6:3, Bradyová (22-USA) - Bolsovová (Šp.) 6:1, 6:3, Alexandrovová (29-Rus.) - Trevisanová (It.) 6:3, 6:4, Liová (USA) - Čang Šuaj (31-Čína) 6:2, 6:0, N. Hibinová (Jap.) - Sharmaová (Austr.) 2:6, 6:3, 7:5, Podoroská (Arg.) - McHaleová (USA) 6:4, 6:4, Samsonovová (Rus.) - Badosaová (Šp.) 6:7 (7:4), 7:6 (7:4), 7:5, Kanepiová (Est.) - Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:1, Ču Lin (Čína) - Osuigweová (USA) 6:1, 6:1, Brengleová (USA) - Rodionovová (Austr.) 6:1, 6:2, Gauffová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 6:3, 6:2.