Zraněná Vondroušová bojovala se slzami: I tak skvělý výsledek

Na výpravě do Austrálie vyhrála šest zápasů, dva ztratila. Poslední porážka ji poslala v osmifinále Australian Open z kola ven. Jednadvacetiletá Markéta Vondroušová kapitulovala za pouhých 68 minut proti Tchajwance Sie Šu-wej 4:6, 2:6. Postupem času čím dál víc kulhala, do očí se jí draly slzy. Zraněné pravé tříslo si vybralo daň. „Tejpy už to dneska neudržely,“ smutnila.

Nastoupila jste s masivně obvázaným pravým stehnem. Jak moc vás zranění limitovalo?

„Za prvé chci říct, že soupeřka hrála dobře, aby to nevypadalo, že se vymlouvám. Noha mě dneska bolela docela dost, navíc mě rozebírala. Hodně jsem se nalítala. Ani s tejpama už noha nedržela, tříslo bolelo. Ale i kdyby mě noha nebolela, tak by to bylo těžký, protože ona zahrála opravdu dobře.“

Během utkání jste si ale ani jednou neřekla o ošetření. Proč?

„K fyzioterapeutkám jsem tady chodila dvakrát denně, takže jsem věděla, že mi toho moc nepomůže. Skrečovat jsem určitě nechtěla, protože to nebylo zase tak šílené, abych nemohla dohrát zápas. Zranění mě limitovalo, ale to se stává. Tejpy už to dneska neudržely.“

V Melbourne jste nastupovala i ke čtyřhře, i když jste nebyla úplně fit. Nevyčítáte si to?

„Já nevím... Včerejší zápas trval hodinu a po něm jsem ještě šla trénovat, takže toho nelituju. Každý zápas je dobrý, když se neví, co přesně bude. Takže jsem ani neuvažovala, že bych se vyndala. Hrály jsme dvě kola, nepřišlo mi to tak strašné.“

Co je na neortodoxní hře Sie Šu-wej tak nepříjemné?

„Všechno. Nepodává rány, spíš to mixuje, zezadu nejde předpovídat, co se bude dít, kam bude hrát. Nesedí mi, když mě nechá hru tvořit a jen míče rozhazuje. Bylo těžké se na něčem chytit. Když potřebovala, zahrála vždycky dobře.“

Jak se vám hrál první zápas Australian Open bez fanoušků?

„Zvláštní, docela smutný hrát před prázdnými tribunami. Obzvlášť, když tady tři kola lidi mohli být, což bylo super. Velká změna takhle během grandslamu.“

Jak zhodnotíte celou australskou výpravu?

„Kdyby mi před odletem někdo řekl, že postoupím do semifinále a pak do čtvrtého kola grandslamu, brala bych to všemi deseti. Dneska to nevyšlo, byl to těžký zápas, do toho ta noha… Takže teď jsem smutná. Ale celkově je to super. Minulý rok se mi nepovedl a teď jsem se hned ze začátku takhle chytila.“

Hodí se takový bodový polštář, když vás na jaře čeká obhajoba finále Roland Garros?

„Určitě. Snažím se na body moc nemyslet. Jedu turnaj od turnaje. Ale tenhle výsledek je super. Myslím si, že teď budu klidnější.“