Ruský přízrak Aslan vládne. I díky jízdě Českem: Vše do sebe zapadlo

Daniil Medveděv, Andrej Rubljov a… Aslan Karacev. Po triumfu na ATP Cupu ukazuje ruský mužský tenis také při Australian Open, jak početná a silná je jeho armáda. V Melbourne byl povýšen poprvé v kariéře do stavu grandslamových čtvrtfinalistů sedmadvacetiletý muž až ze 114. místě žebříčku ATP. To vše při premiéře na turnaji velké čtyřky, kam se po devíti nezdarech konečně prokousal z kvalifikace.

Je sice únor, Karacevova cesta k novým výšinám však začala už loni v létě. V Česku! Na dvou challengerech v Praze a třetím v Ostravě vyhrál 15 z 16 utkání. Zdolal Wawrinku, Veselého, či Gulbise.

„V České republice to vše začalo, ze dvou titulů na challengeru po lockdownu jsem získal kupu sebedůvěry, v přípravě jsem ještě víc zamakal. Všechno do sebe zapadlo,“ líčí Karatsev cestu, kterou stoupal. Po pětiměsíční přestávce kvůli pandemii začínal za 250. místem žebříčku, dnes je 114. a má jistotu, že po Melbourne poskočí až k 60. příčce. Už třicet let se na Australian Open neprotáhl do čtvrtfinále žebříčkově hůř postavený borec.

Karacev ve třetím kole vystřílel 50 winnery Diega Schwartzmana, o zápas dál uspořádal comeback z 0:2 proti mladému Kanaďanovi Felixi Auger-Aliassimovi. A mezi top osmičkou čeká Grigor Dimitrov. „Jsem připravený na každého,“ uculil se rodák z Vladikavkazu.

Kdo ví, co ještě u protinožců dokáže.