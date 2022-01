Divočák Kyrgios řádil: ďábelské podání, Ronaldova oslava... A pivo!

S tímhle chlapíkem se prostě nudit nebudete... „Doufám, že všem předvedu show,“ hlásil Nick Kyrgios už před startem Australian Open, do nějž naskočil díky divoké kartě. A nelhal, hned v prvním kole proti Liamovi Broadymu nastřádal tolik pozoruhodných momentů, že by to jiným vystačilo na celou sezonu... Navíc s přehledem postoupil do druhého kola.