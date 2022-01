Australian Open ONLINE: Krejčíková - Keysová, Češka v noci o semifinále

Loňská vítězka Roland Garros Krejčíková se s Keysovou dosud nestřetla. Bývalá světová sedmička z USA si zahrála čtvrtfinále Australian Open už před třemi lety. „Je ráda agresivní, dobře podává a trefuje forhend. Musím najít způsob, jak to eliminovat a jak jí vnutit mou hru,“ řekla Krejčíková.

V případě výhry by Krejčíková mohla v semifinále narazit na domácí favoritku Ashleigh Bartyovou, kterou čeká Jessica Pegulaová z USA. Postup Bartyové do semifinále by znamenal, že by se Krejčíková po Australian Open už nemohla stát světovou jedničkou ve dvouhře.