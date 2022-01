K+K ve čtyřhře baví Melbourne. Chci tu za**anou věc vyhrát, hlásí Kyrgios

Zábava, emoce, překvapivá vítězství. A taky ochota nejít pro silné slůvko daleko. Nick Kyrgios a Thanasi Kokkinakis si podmaňují Melbourne. Z fanoušky často opomíjené soutěže udělali možná největší tahák letošního Australian Open. Dvojice showmanů kosí deblové specialisty a prošla už do semifinále čtyřhry. „Chci tuhle zas*anou věc vyhrát,“ rozbouřil Kyrgios obecenstvo.

Čtyři vítězství v deblu a australská dvojice K+K má rázem na kontě první grandslamové semifinále kariéry. Nick Kyrgios s Thanasim Kokkinakisem v úterý porazili německo-novozélandské duo Tim Pütz, Michael Venus 7:5, 3:6, 6:3. Hned v úvodu zápasu jim ale pořádně zatrnulo. Mohl za to divočák Kyrgios, který agresivním odpalem nešťastně zasáhl malého fanouška na tribuně. Míček se sice odrazil od země, jenže i tak způsobil bolest. Australan pak neváhal dítěti věnovat raketu, čímž situaci dokonale otočil ve svůj prospěch.

A stejně úspěšně si vedl i na kurtu. „Dobře servírujeme a z tribun k nám proudí energie,“ děkoval šestadvacetiletý hráč. Jeho o rok mladší parťák sice v úvodu sezony ovládl ve dvouhře podnik v Adelaide, ohlušujících ovací se dočkal až nyní. „Ani v singlu jsem nikdy nehrál před takovou atmosférou,“ horlil Kokkinakis.

Neformální rozhovor s vítězi čtvrtfinálového duelu odpálil Kyrgios nekompromisně větou, ve které se nezdráhal použít anglické slůvko začínající písmenem F: „Neskončil jsem, chci tuhle zas*anou věc vyhrát.“ Tím přivedl publikum do totální extáze.

Australané si dokonale napravují reputaci po předčasném konci ve dvouhře. Kokkinakis vstupoval do Australian Open naladěn prvním titulem z okruhu ATP, jenže totálně pohořel na přesné hře Yannicka Hanfmanna. Kyrgios sice první souboj zvládl, pak ale narazil na jedničku Daniila Medveděva, kterému dokázal vzít jen jednou sadu. Do čtyřhry šli absolutně bez tlaku. „Abych byl upřímný, žádný cíl jsme si nestanovili. Víc než deblový úspěch je pro nás důležité hrát pro lidi. Po tom, čím si prošli, jsou šťastní, když vidí australské úspěchy. Chceme Australanům udělat show,“ líčil Kyrgios.

Duo K+K už z cesty smetlo světové jedničky Nikolu Mektiče a Mateho Paviče. V semifinále je bude čekat další zkušená dvojice Marcel Granollers-Pujol a Horacio Zeballos. „Kluci jsou fakt dobří a navíc velmi zkušení, ale my budeme hrát dál, jak dosud. A hlavně se budeme bavit a užívat si publikum,“ plánoval Kokkinakis. Dělat show je prý ve čtyřhře daleko jednodušší. „V singlu jste mnohem vážnější. V deblu si můžeme během přestávek vyprávět blbosti. Baví nás to,“ svěřil se Kokkinakis.

Energie a inspirace jim nechybí ani na pozápasových tiskových konferencích. Kyrgios na jedné z nich kalkuloval, jak moc přispěl televizním společnostem. „Posouváme celou hru, nejen čtyřhru, na novou úroveň. Viděl jsem, že televizní sledovanost stoupla o 45 procent. Chci, aby v tomhle bylo jasno,“ pronesl, zatímco jeho parťák jen s obtížemi zadržoval smích.

Známější z dvojice pak při vážnější úvaze přiznal, že dosud nebyl nejlepším tenisovým vzorem. „Učil jsem se, jak se s tím vypořádat. Teď je mi ale 26 a vyzrál jsem. Vím, že se na nás dívá spousta lidí, třeba i ti, kteří mají malou sebedůvěru. Přitahujeme dav, ale jsme normální lidi, nejsme ničím zvláštní. Teď jsme najednou v semifinále grandslamu, i když jsme si prošli těžkými časy nebo zraněními,“ cenil si Kyrgios postupu do závěrečné fáze turnaje.

Pro tým K+K poletuje ve vzduchu velká výzva. Pokud by došel až na vrchol, byla by to první výhra domácích tenistů ve čtyřhře Australian Open od roku 1997, kdy triumfovali Todd Woodbridge a Mark Woodforde.