Statečný boj, konec na vozíčku. Menšík je nový Berdych, říká manažer

Co jste říkal na Menšíkův finálový výkon?

„Tušili jsme, že šance má, podle jeho posledních výsledků. Když vyhrál v listopadu v Kapském městě prestižní juniorský turnaj, něco to ukazovalo. On má ambice, je velice pracovitý a svědomitý. Pořád se chce zlepšovat a vyhrávat, má to v sobě. Ve finále měl ve třetím setu brejkbol na 6:5, bohužel křeče byly nakonec silnější než on. Ono taky hrát zápas skoro čtyři hodiny, s tím nemá nikdo z mladých zkušenosti. Na to dojeli i velcí dospělí hráči, když hráli poprvé pět setů.“

Ono je taky skoro čtyřhodinové finále juniorky naprostým extrémem.

„Rozhodně. Ale i ten konec zápasu svědčí o tom, jak je Kuba silný mentálně, že to v sobě má a nechce prohrát, i když už skoro nemůže chodit. Jsou kluci a holky, kteří, když se přestane dařit, zabalí to. On ten typ není.“

Roste vám v Prostějově nový klenot?

„Já tomu pevně věřím. Pro mě je cenné a mimořádné, že po dlouhé době jsme trefili kluka, který je z Prostějova. Já jsem Prostějovák a jsem na to pyšný. Znám dobře jeho rodinu, s jeho dědou jsem byl osobní kamarád. Je to pak takové milejší. Přeci jen to je jiný stupeň poznání.“

Čím vám Jakub Menšík imponuje?

„Ten kluk je vážně nesmírně pracovitý, plus má kolem sebe hrozně procovitou rodinu. Maminka s tatínkem dělají analýzy hry soupeřů, rodina jeho tenisem žije. Žijí tím, že ten kluk bude dobrý a hrozně se mu věnují. Rodiče jsou i slušně postavení, není to úplně chudá rodina, což je i pro mě jednodušší, že nemusím zaplatit všechno. A taky má výborné trenéry.“

Tomáš Josefus se mu věnuje už nějaký čas, že?

„Ano, Tomáš Josefus je moc šikovný. Vyprodukoval třeba i Dalibora Svrčinu, než ho předal dál. Má za sebou už několikátého mladého, kterého dobře trefil. Jeho šéfem je pak Ivo Šilhánek. A řeknu vám jednu netypickou věc – oba tihle trenéři koukali v noci na finále u Menšíků doma. Snažili jsme se hodně upřednostnit, aby se tihle dva u Kubu starali. A teď nás potěšilo, že za Kubou rostou i další o dva roky mladší Prostějováci - Maxim Mrva a Honza Kumstát, ti se také posunuli a vypadají výborně.“

Menšík prý má v šestnácti letech i svého mentálního kouče.

„Ano, už pár let ho má, nějakého Jugoslávce. U něj je vidět, že mu to dělá dobře a cítí se díky tomu silný. Má taky své kondička, svého fyzia. Má skutečně podmínky na to, aby to byl dobrý tenista.“

Jak byste ho popsal tenisově? Sám tvrdí, že jeho vzorem je Novak Djokovič.

„Mně spíš připadá, že je to Tomáš Berdych. Slušný servis, vysoký kluk. Hraje rychle, z forhendu mu to letí. Vidím tam prvky, které i Tomáš měl v sobě. Já ho mám za nového Tomáše Berdycha. Jak kdyby to bylo přes kopírák.“

Oproti Berdychovi může mít výhodu v tom, že není tak mohutný, tudíž se lépe pohybuje. Odpovídá modernímu tipu hráče jako Zverev, Medveděv, Tsitsipas.

„Souhlasím. Má asi 192 centimetrů a vypadá, že bude obratnější než Tomáš. Ale stylem hry mi ho vážně připomíná. Hraje rychle, rozhodně. Podobně jako třeba Jirka Lehečka. A ještě bych rád něco zdůraznil.“

Povídejte.

„Teď se nám v Prostějově podařilo něco, co ve všech areálech v Česku chybí. Je tu skvělý sparing, který je hrozně důležitý. My máme Veselého, Koláře, Kopřivu, Lehečku, Svrčinu, Poljaka, Menšíka, Mrvu, Kumstáta. Ti kluci vedle sebe vidí trénovat hráče, kteří jsou o stupeň výš a hrají proti sobě. Tlačíme na trenéry, aby povinností Jirky Veselého nebo Lehečky bylo, aby si jednou týdně zahrál s Menšíkem. Takže už i on zná, jak se hraje tenis jiných parametrů. A když tady máte osm kluků, kteří se spolu můžou takhle táhnout, to dneska nenajdete skoro nikde na světě.“

Jak moc věříte, že se juniorské úspěchy promítnou mezi dospělé. Nejsou přeceňované?

„Třeba Tomáš Berdych a Petra Kvitová nikdy v juniorech nezářili, naopak Jirka Veselý jo, byl světovou jedničkou, vyhrál grandslam. A Petra s Tomášem to dotáhli dál než Jirka. Vzpomeňte si i na Adama Pavláska, ten vyhrál dvakrát v Austrálii debla s Veselkou. Že by to byl automaticky patent na to, že se stanete světovým hráčem, to ne. Ale o něčem to určitě vypovídá.“