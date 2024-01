Macháčův průlom pokračuje. Tohle je tvůj moment! nakazoval si

Pro tohle hrajete tenis. První výhra nad soupeřem z Top 20 žebříčku, premiérový postup do 3. kola grandslamu. Ve třiadvaceti letech podtrhl Tomáš Macháč průlom, který udělal za poslední půlrok a konečně po skvělých výkonech v Davis Cupu zazářil také na největší scéně. Odnesl to sedmnáctý nasazený Američan Frances Tiafoe, jehož rodák z Berouna jasně vyřadil po setech 6:4, 6:4, 7:6 (5). A bez šance nebude ani proti Rusovi Karenu Chačanovovi.

Frajerský naskočený forhend z rakety Tomáše Macháče nevrátil Frances Tiafoe do kurtu, sklopil hlavu a po dvou a půl hodinách se smutně loudal k síti podat ruku svému přemožiteli. Ten se vznášel v sedmém nebi.

Temperamentní český mladík získal životní výhru po možná životním výkonu. „Prostě jsem věřil sám sobě, že hraju nejlepší tenis svého života. Říkal jsme si, že tohle je má chvíle,“ líčil Macháč pocity z koncovky utkání, během kterého na o dva roky staršího Američana vyslal celkem 56 vítězných úderů a celkem 35krát se vydal k síti.

„Takové vítězství mi dodá sebedůvěru. Byl bych blázen, kdybych řekl, že ne. Věděl jsem ale už dlouho, že umím hrát dobrý tenis. Další zápas si užiju a udělám vše, abych zase vyhrál,“ vzkázal vytáhlému Rusovi Karenu Chačanovovi, nasazené patnáctce.

Ještě začátkem září figuroval Macháč na 121. místě žebříčku, od té chvíle má ale exkluzivní zápasovou bilanci 27:7. A ne ledajaké, v Davis Cupu vyhrál na podzim všechny tři své singly, ve Stockholmu zdolal Stana Wawrinku, ve Francii vyhrál dva velké challengery za sebou.

„Byl to pro mě přelomový rok. Rozjezd nic moc, ale konec výborný. Vydržel jsem skoro celou sezonu zdravý a odehrál 28 týdnů včetně Davis Cupu. To beru jako velké plus. I na tenisu, který předvádím, jsou vidět velké pokroky,“ líčil před Vánoci, po kterých 27. prosince nasedl spolu s přítelkyní Kateřinou Siniakovou do letadla směr Austrálie.

A tam zatím svěřenec Daniela Vacka, někdejšího 26. hráče žebříčku ATP, svá slova tučně podtrhuje. A už atakuje životní maximum, jímž je 64. příčka. Momentálně Macháčovi v živém pořadí patří 66. místo a může být ještě mnohem lépe, pokud nesundá nohu z plynu.