Australian Open ONLINE: Krejčíková na centru ztrácí s domácí deblistkou

Tenista Tomáš Macháč na Australian Open do premiérového osmifinále grandslamu nepostoupil. Třiadvacetiletý rodák z Berouna nestačil ve 3. kole na patnáctého hráče světa Rusa Karena Chačanova, kterému podlehl poměrem 4:6, 6:7, 6:4, 6:7. Utkání trvalo bezmála tři a půl hodiny. V akci je z českých zástupců ještě Barbora Krejčíková. Turnajová devítka bojuje jako poslední v pořadí na hlavním kurtu Roda Lavera s domácí Australankou Storm Hunterovou. Sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.

Macháčovi nepomohlo v duelu s loňským semifinalistou Chačanovem ani 17 es a 64 vítězných míčů. Český tenista doplatil hlavně na nevyužité brejkboly, zužitkoval jen dva z devatenácti. Přesto postupem do 3. kola zaznamenal nejlepší grandslamový výsledek v kariéře.

Český reprezentant šel do utkání povzbuzený posledním vítězstvím nad turnajovou sedmnáctkou Američanem Francesem Tiafofem. Chačanov však měl lepší úvod, hned ve třetí hře sebral Macháčovi servis a první set dotáhl ve svůj prospěch.

Druhou sadu začal lépe Macháč. Ve čtvrtém gamu získal brejk a utekl do vedení 4:1. Chačanov reagoval, český tenista měl ale osmé hře další tři brejkboly. Žádný neproměnil a za stavu 6:5 nedotáhl ani vedení 40:15. Rozhodlo se ve zkrácené hře, kde Chačanov vyhrál 7:4.

Macháč utkání nevzdal a soupeři v dalším průběhu nenabídl jediný brejkbol. V sedmé hře třetího setu prolomil Chačanovův servis a snížil.

Ve čtvrté sadě ale Macháč znovu doplatil na nevyužité možnosti. Měl dalších šest brejkbolů, ruský tenista ale všechny odvrátil a v tie-breaku opět udeřil. Vypracoval si vedení 6:3, a přestože dva mečboly Macháč smazal, třetí už Chačanov využil.

„Hrál (Macháč) opravdu skvěle. Připravoval jsem se na to, že to bude těžký zápas. Viděl jsem, jak porazil Francese ve třech setech, takže bylo jasné, že je v dobré formě. Po fyzické i psychické stránce to byl těžký zápas. I proto jsem na konci dal najevo všechny emoce. Jsem rád, že jsem postoupil,“ řekl v rozhovoru na kurtu Chačanov, který se v boji o čtvrtfinále utká s turnajovou čtyřkou Italem Jannikem Sinnerem.

Obhájci s přehledem

Úřadující šampioni tenisového Australian Open Novak Djokovič a Aryna Sabalenková si zajistili hladký postup do osmifinále. Vítěz 24 grandslamových titulů porazil Argentince Tomáse Martína Etcheverryho 6:3, 6:3, 7:6 a světová dvojka Sabalenková deklasovala Ukrajinku Lesju Curenkovou dvakrát 6:0. Pokračují také Američanka Cori Gauffová, Ital Jannik Sinner nebo Řek Stefanos Tsitsipas.

Šestatřicetiletý Srb Djokovič sehrál v Melbourne jubilejní 100. zápas a stal se prvním hráčem v tzv. „open éře“, který nasbíral trojciferný počet startů na všech grandslamech. Nad 32. hráčem světa Etcheverrym vyhrál za dvě a půl hodiny. „Tohle byl zatím můj nejlepší výkon na turnaji,“ řekl v rozhovoru na kurtu.

Djokovič si připsal ve dvouhře na Australian Open 31. vítězství za sebou a dál živí naději na 11. melbournský titul a 25. grandslamový celkově. Díky němu by se osamostatnil v čele historického žebříčku před Margaret Courtovou. V osmifinále se utká buď s Francouzem Adrianem Mannarinem, nebo Američanem Benem Sheltonem.

Přemožitelka Brendy Fruhvirtové z 2. kola Běloruska Sabalenková vyprovodila 33. hráčku světa Curenkovou za 55 minut, nadělila jí dva „kanáry“. V Melbourne zatím neztratila ani set, prohrála pouhých šest gamů. Připsala si také sedmé vítězství z osmi letošních zápasů.

„V minulém roce Iga (Šwiateková - světová jednička) vyhrála spoustu setů rozdílem 6:0. Jedním z mých cílů je se k ní přiblížit,“ řekla s úsměvem na kurtu Běloruska. „Jsem moc spokojená, na jaké úrovni teď hraji. Doufám, že v tom budu pokračovat a pokusím se ještě trochu zlepšit,“ doplnila.

Hráčky si po utkání nepodaly ruce. Ukrajinské tenistky pozápasovou tradici u sítě proti soupeřkám z Ruska a Běloruska kvůli současné válce nedodržují.

Sabalenková se střetne v osmifinále s dvaadvacetiletou Amandou Anisimovovou, jež vloni přerušila kariéru kvůli syndromu vyhoření. Američanka, které patří v žebříčku 442. místo a startuje díky chráněnému žebříčku, vyřadila Španělku Paulu Badosaovou 7:5, 6:4. „Je to skvělá hráčka a jsem ráda, že ji vidím zpět. Těším se na těžký zápas,“ dodala Sabalenková.

Tenisové Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Chačanov (15-Rus.) - Macháč (ČR) 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5),

Sinner (4-It.) - Báez (26-Arg.) 6:0, 6:1, 6:3,

Tsitsipas (7-Řec.) - Van Assche (Fr.) 6:3, 6:0, 6:4,

Fritz (12-USA) - Marozsan (Maď.) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2,

Djokovič (1-Srb.) - Etcheverry (30-Arg.) 6:3, 6:3, 7:6 (7:2),

De Minaur (10-Austr.) - Cobolli (It.) 6:3, 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Pavlásek, Behar (ČR/Arg.) - J. Murray, Venus (9-Brit./Austr.) 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Sabalenková (2-Běl.) - Curenková (28-Ukr.) 6:0, 6:0,

Gauffová (4-USA) - Parksová (USA) 6:0, 6:2,

Anisimovová (USA) - Badosaová (Šp.) 7:5, 6:4,

Andrejevová (Rus.) - Parryová (Fr.) 1:6, 6:1, 7:6 (10:5),

Kosťuková (Ukr.) - Avanesjanová (Rus.) 2:6, 6:4, 6:4,

Frechová (Pol.) - Zacharovová (Rus.) 4:6, 7:5, 6:4,

Timofejevová (Rus.) - Haddadová Maiaová (10-Braz.) 7:6 (9:7), 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Ču Lin, Wu Fang-hsien (Čína/Tchaj-wan) - Nosková, Wang Si-jü (ČR/Čína) 6:4, 6:2.