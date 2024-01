Párty kurt: Pivo a fandění? Proč ne, tenis by se měl otevřít, říká Šafářová

Dlouhá noc končí, pomalu svítá – špičkoví tenisté se ale stále lopotí na kurtech. Australian Open nabídlo letos jen v 1. kole hned 20 pětisetových bitev (nejvíc za posledních 5 let) a trend pokračuje, například Medveděv hrál 2. kolo proti Ruusuvuorimu do 3:39 do rána. „Tělo na to není nastavené,“ říká v novém díle tenisového podcastu Centrkurt Lucie Šafářová.

Maratony jsou ale náporem i na pozornost fanoušků, proto v Melbourne přišli s pozoruhodným „vylepšením“: na kurtu číslo 6 lze zápasy sledovat z terasy nového dvouposchoďového baru pro pět stovek lidí, kde vyhrává DJ a servírují se drinky. Je to budoucnost? „Tenis by se měl trochu otevřít,“ soudí Šafářová.

Párty kurt. Tak překřtil nový vynález turnajový ředitel Australian Open Craig Tiley a rád by do budoucna tenhle koncept rozvíjel dál. „Tenisová historie je spojená s tím, že jsme tichý sport. Ale na druhou stranu – doba jde dopředu, a když jdou lidi na sport, tak se jdou bavit. Na fotbale a na hokeji se křičí a je to normální. Když je velký rámus, tak sice člověk neslyší míček, ale nějaká míra hluku by mi nevadila. Pro tenis je to velké téma,“ říká v novém Centrkurtu Lucie Šafářová: „Lidi nechtějí nejíst a nepít, zábava je se sportem spojená,“ dodává.

Atmosféru na melbournském párty kurtu ale kritizovala Anastasija Pavljučenkovová, na kterou někteří alkoholem posilnění fanoušci kvůli jejímu tetování mňoukali… „Když je někdo opilý a dělá scény, tak to k tomu nepatří, ale když si někdo dá pivo, to bych neviděla jako problém,“ míní Šafářová. „Ale mňoukání, to už je moc,“ dodává se smíchem.

Valašská cesta Lindy Noskové

Jaké jsou její trumfy a kam až může dojít?

Lucie Šafářová o nočních zápasech

Rusové a Bělorusové v profitenisu: ostuda

Krejčíková jde v Melbourne nahoru zápas od zápasu

Lehečka, Macháč i Menšík: velká česká jízda

Plíšková mimo sedmdesátku: co bude dál?

