Djokovič skrečoval po prvním setu, od diváků znělo i bučení. Ve finále Zverev

Sedmatřicetiletý Djokovič , který nastupoval do utkání s obvázaným levým stehnem, přišel o šanci získat rekordní 25. grandslamový titul, kterým by se osamostatnil v čele historického pořadí před legendární Australankou Margaret Courtovou. Duel skrečoval po hodině 22 minutách, když prohrál první sadu v tie-breaku (5:7).

O deset let mladší Zverev postoupil do třetího grandslamového finále v kariéře, v Melbourne si zahraje o titul poprvé. Vloni neuspěl v rozhodujícím utkání na Roland Garros, v roce 2020 prohrál ve finále US Open.

„Samozřejmě jsem rád, že jsem ve finále. Na druhou stranu není nikdo, koho bych si na Tour vážil víc než Novaka,“ řekl v rozhovoru na kurtu Zverev.

Zverev mírnil bučící diváky

Turnajová sedmička Djokovič, který v dřívějších kolech vyřadil Tomáše Macháče či Jiřího Lehečku, vynechal už před semifinálovým duelem oba tréninky a dnes nastoupil s obvázanou levou nohou. Ve čtvrtém gamu odvrátil čtyři brejkboly, vzápětí ale tři při podání Zvereva neproměnil.

V závěru setu si Djokovič začal stěžovat směrem ke svému trenérskému boxu. Servis přesto udržel až do zkrácené hry. V ní Zverev rozhodl za stavu 6:5, kdy získal míček při Srbově podání a s ním i celý set. Djokovič následně přešel k síti a duel vzdal. Při odchodu ze hřiště ho doprovázelo také bučení fanoušků.

„Nebučte, prosím, na hráče, kteří vzdají zápas kvůli zranění. Vím, že jste všichni zaplatili za lístky a chtěli vidět dost možná pětisetový zápas. Ale Novak tady vyhrál turnaj i s natrženým břišním svalem a hamstringem. Prokažte mu, prosím, nějaký respekt,“ uvedl Zverev.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Zverev (2-Něm.) - Djokovič (7-Srb.) 7:6 (7:5) skreč.