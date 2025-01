Druhý grandslam za půl roku? Fina s Britem sblížil sobí guláš a začali vítězit

Když v semifinále Australian Open vyřadili zkušené německé duo Kevin Krawietz a Tim Puetz, nikoho už to nepřekvapilo. Heliövaara a Patten bok po boku udělali od loňského dubna obrovský progres poté, co se dali jako tenisoví partneři dohromady.

„Když jsme začali spolupracovat, Henry přijel na několik dní do Finska, abychom spolu trénovali. Bylo to poprvé, co jsem vařil sobí guláš. Pro Finy je to velmi tradiční jídlo. Nebudu lhát, uvařil jsem ho perfektně a Henrymu moc chutnal. Po těch dnech ve Finsku jsme si k sobě našli cestu,“ vypráví před finálovou řežbou Heliövaara, kde jeho a Pattena vyzvou staří známí Simone Bolelli a Andrea Vavassori z Itálie.

Během Wimbledonu jim někdo přál, druhý nechápal a třetí se možná i smál. Po Wimbledonu se k jejich úspěchu vyjádřila s jistou dávkou ironie a opovržení i někdejší světová jednička Andy Roddick. „Člověk se až ptá, kdo je Patten? Pravděpodobně jsem to jméno dřív neslyšel z dobrého důvodu. Pracoval jako soudní statistik, Heliövaara měl zase na starosti stížnosti cestujících na letišti v Helsinkách,“ poukázal na zvláštní cestu obou šampionů na trůn.

„Na kurtu je vidět, že jsme dobří přátelé, což usnadňuje hru ve velkých zápasech,“ doplnil Heliövaara před nynější výzvou, která jej a britského kolegu čeká. Evidentně ví, o čem mluví. Od dubna se po boku Pattena radoval například také z antukové trofeje v Lyonu či halového prvenství ve Stockholmu, kde ve finále přehráli českou dvojici Petr Nouza a Patrik Rikl. To už byli wimbledonští šampioni, což se jim povedlo jako nenasazeným. Následně došli ještě do semifinále Turnaje mistrů.

V Austrálii už se s nimi počítalo od začátku. První set na celém Australian Open ztratili právě až proti Krawietzovi s Puetzem. S Bolellim a Vavassorim nyní dojde na další velkolepou bitvu. Na to, že Fin a Brit společně hrají relativně krátce, je za soubojem těchto dvou párů už značná historie. Italy přehráli hned v 1. kole Wimbledonu, kdy odstartovali svou bájnou pouť. Bolelli s Vavassorim se pak revanšovali v říjnovém finále na hardu v Pekingu. Dojde finskobritská dvojice, kterou spojil sobí guláš, k dalšímu grandslamovému titulu?