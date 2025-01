Jiný vesmír. Jsi Djokovičův klon, slyšel Sinner. A utěšoval Němce

I třetí grandslamové finále, do kterého postoupil, Jannik Sinner vyhrál. A soucitně utěšoval poraženého Alexandra Zvereva, jehož bilance je přesně opačná – tři finále a žádný titul. To byl hlavní motiv patnáctého a posledního dne Australian Open, na který letos přímo v Melbourne dorazilo rekordních 1,2 milionu diváků.

Až v srpnu mu bude čtyřiadvacet let, Jannik Sinner je však již nyní nejlepším italským tenistou všech dob. Jako jediný ze své země vystoupal na první místo v žebříčku, třetím grandslamovým titulem předčil i dvojnásobného šampiona a italskou legendu Nicolu Pietrangeliho.

Svou velikost demonstroval ryšavý borec i v neděli na Laverově stadionu, kde obhájil titul. Alexander Zverev, světová dvojka, věřil ve svou velkou šanci. Odešel s debaklem 6:3, 7:6 (4), 6:3. Proti hráčům z top 10 vyhrál Sinner 22 setů v řadě, což je rekord. A skleslý Němec, jenž si ve finále nevytvořil jediný brejkbol, hovořil o dokonalosti Djokovičova ražení.

„Jsou si tak podobní. V podstatě nechybují, pořád se drží blízko základní čáry, nedají vám čas ani prostor. Člověk musí jít až na hranu rizika, aby měl ve výměně vůbec šanci. Na betonech je teď Jannik v úplně jiném vesmíru než všichni ostatní,“ konstatoval Zverev, jenž byl po finále tak deprimovaný, že se málem rozplakal. „Nepřestávej si věřit, jsi příliš dobrý tenista, abys grandslam nikdy nevyhrál,“ objal ho šampion, jenž přijal pohár Normana Brookse z rukou australské legendy Johna Newcomba.

A pak mimo jiné děkoval jednomu ze svých koučů Darrenu Cahillovi, domácímu Australanovi, jenž hodlá po sezoně s trénováním skončit. „Snad tě ještě přemluvím, ale jestli to bylo tvé poslední Australian Open, jsem rád, že jsme ho společně vyhráli,“ vzkázal Sinner, jenž během dvanácti měsíců ovládl grandslam potřetí.

US Open a letošní Melbourne přitom v situaci, kdy je pod tlakem. Stále otevřený je jeho dopingový případ a arbitrážní soud (CAS) bude až v polovině dubna rozhodovat o tom, zda vyslyší požadavek WADA, která pro Itala požaduje zákaz startu na jeden až dva roky. „Na to teď ale vůbec nemyslím. Soustředím se na práci, kterou musím udělat na kurtu,“ zakroutil Ital hlavou.

Pro tenis by bylo obří ranou, kdyby přišel o světovou jedničku a hráče, který má stále vše před sebou. „Je to hodný kluk, nepřeji mu nic zlého. Uvidíme, jak to dopadne,“ pravil Zverev.

Sinner má pověst oddaného studenta tenisu, který do sebe nasává informace jako houba. Dodávají mu je především jeho trenéři Simone Vagnozzi a Cahill. „Nehraji pro peníze, ale proto, že chci být nejlepší verzí sebe sama a zjistit, na co mám,“ prohlásil jednou mladík, jenž v sobě nemá klasický italský temperament a coby rodák z hor v Jižním Tyrolsku působí rezervovaněji.

O to strojověji a dokonaleji jeho tenis působí. Hned při prvním mečbolu si Zvereva pozval nečekaným zkrácením výměny k síti a pak ho bekhendem prohodil.

Mužské finále netrvalo ani tři hodiny, tak dominantní je dnes král JS na betonu.