INSIDER: Krejčíková měla být v rozhodující čtyřhře. Oceňme obětavost

Tým Petra Pály od roku 2011 šestkrát ovládl FED Cup, posedmé se mu to letos v novém formátu Billie Jean King Cupu nepodaří. Češky skončily nečekaně už v základní skupině, stopku jim vystavily Švýcarky v čele s rozjetou Belindou Bencicovou. Jak můžeme hodnotit vystoupení české ženské reprezentace, proč Barbora Krejčíkova prohrála oba své zápasy, a neměla alespoň ve čtvrtek zasáhnout do rozhodujícího debla vedle parťačky Kateřiny Siniakové? Nejen na to hledal odpovědi redaktor deníku Sport Jan Jaroch. Více ve VIDEU.