„Stařena“ Plíšková: V Glasgow jsem ještě neprohrála! Vnitřnosti vynechala

PŘÍMO Z GLASGOW | Usedla ve foyer hotelu Hilton v centru Glasgow. V české teplákové soupravě a dobře naladěná. Po téměř čtyřech letech je Karolína Plíšková opět součástí reprezentační tenisové party. Ve třiceti je její nejstarší a se třemi triumfy v BJK Cupu taky nejúspěšnější hráčkou. Po překvapivé omluvence Barbory Krejčíkové se od ní bude čekat ještě víc. Porazit může jakoukoliv soupeřku, stejně jako s kýmkoliv prohrát, ukazovala celou sezonu, v níž má zatím bilanci 21:19. Po glasgowském turnaji by ji čtvrtfinalistka nedávného US Open ráda ještě víc dostala do červených čísel.

Ve Fed Cupu potažmo Billie Jean King Cupu jste se objevila naposledy v únoru 2019. Napadlo vás, že už se do týmu nikdy nevrátíte?

„Nechávala jsem to otevřené. Neskončila jsem. Netvrdila jsem, že nechci hrát. Ale jak jsem starší a obvykle jsem končila sezonu na Masters, zbývala mi vždycky krátká pauza sotva na nějakou dovču a pořádný trénink.“

Soutěž jste třikrát vyhrála, je vám třicet. Není výjimkou, že už se hráčky ve vašem postavení do soutěže nehrnou…

„Jo, Petra ( Kvitová ) taky už docela dlouho nehrála. Je tu řada holek nových nebo takových, které nehrály úplně velké zápasy. Jsem tady teď taková ta stará a zkušená.“ (smích)

Co vás nakonec přimělo k cestě do Glasgow?

„Hodilo se mi to do programu. Skoro dva a půl měsíce do Australian Open bych neměla žádný zápas. Tohle pauzu trochu rozbije, nebude tak dlouhá. Jak dlouho stojím, trvá mi pak, než se do tenisu zase dostanu. Teď už mám ale v podstatě po dovolené. Vrátím se do Prahy a pak vyrazím na přípravu do Španělska. Zapadá to do sebe.“

Do sezony půjdete s koučem Leošem Friedlem, kterého jste najala v létě?

„Ano.“

Do Glasgow jste dorazila už v sobotu. Co všechno jste zatím zažila?

„Byli jsme zatím ve dvou restauracích. Jedna byla lepší, jedna horší. Já jsem takový klasik, takže hledám spíš kuřecí nebo taková jídla. Jejich speciality, vnitřnosti a tak dál, jsem teda nezkusila. Ale město je hezké, byla jsem se projít na jejich univerzitu. Až na to depresivní deštivé počasí, které nemám absolutně ráda, se mi tu zatím líbí. Ale nejhezčí je pro mě být zase zpátky v týmu. Některé lidi jako Richieho (vypletače Šodka) nebo kapitána (Petra Pálu) vídám stále, ale některé ne.“

Poprvé jste v týmu také s kamarádkou Karolínou Muchovou …

„Nejsem konfliktní typ, takže se všema holkama jsem v pohodě. Ať už mám někoho radši a někoho míň, tak jsme si v týmu vycházely vstříc a jsme schopné spolu fungovat. Ale Káju mám asi z holek nejradši, takže jsem rád, že tu je. Byly jsme tu čtyři dny vlastně samy dvě. Bylo to fajn.“

Hrála jste někdy tenis ve Skotsku?

„Asi před patnácti lety jsem tady v dnešní tréninkové hale vyhrála pětadvacítku. To bylo jedinkrát, co jsem tu byla.“

Takže v Glasgow máte stoprocentní bilanci…

„Přesně, cítím se tu jako doma.“ (smích)

Prostředí při finále BJK Cupu i kurt vám vyhovují?

„Je to tu podobné jako všechny halové turnaje. Prostě položené desky. Někdy je to trochu rychlejší, někdy pomalejší, ale princip je stejný. Musím říct, že to není tak, že bych se tu cítila blbě. Nedávno na turnaji v Ostravě to bylo pomalejší a cítila jsem se hůř. Uvidíme, kolik přijde lidí.“

Zřejmě moc ne, když i na první zápas Britek byla Emirates Arena poloprázdná.

„Viděly jsme to v telce, tam to vypadá blbě. Přišlo mi to škoda. Nevím, kolik tu mají ostatních aktivit, na co místní lidé chodí. Londýn by třeba býval lepší, protože tam to tenisově díky Wimbledonu žije.“

S Polskem ve čtvrtek nehrajete ani na centrálním kurtu, nýbrž na jedničce. Návštěva bude asi dost slabá…

„Tak to se samozřejmě může stát. Ne že bychom na to nebyly zvyklé. Ale stejně chceme vyhrát. I když mně atmoška vždycky pomůže. V pandemii jsem hrála úplně nejhůř, když u kurtu nebyl ani člověk. Ale nic s tím nenaděláme.“

Poprvé se účastníte BJK Cupu, jenž se hraje novým systémem s dvanácti týmy na jednom místě. Zamlouvá se vám?

„Spíš jsem byla fanoušek starého systému. Finanční budget je tu větší, což většina hráček uvítá, ale nám, co jsme zažily vyprodané haly, když proti sobě hrály finále jen dva týmy, víme svoje. To se mi líbilo víc. Tady je to takové neosobní, spíš mi to připomíná normální turnaj se spoustou hráček.“

I tak by bylo fajn zakončit složitou sezonu úspěchem, ne?

„Rozhodně. Kvůli tomu jsem tady. Byl to pro mě těžký rok. Začala jsem ho zraněná, nehrála jsem dobře, až ve druhé půlce jsem se chytila. Věřím, že tady odehraju dobré zápasy a uděláme úspěch. Hlavně to musím zvládnout v hlavě. Jak jsem dlouho nehrála za tým, čekám, že budu mít nervy.“

Očekává se, že ve čtvrtek proti Polkám nastoupíte jako týmová jednička proti Magdaleně Linetteové, s níž máte silně pozitivní bilanci 7:1…

„S tím, že porazíme Polsko, se počítá, což je vždy horší situace než překvapit. Ale známe tyhle situace. S Linetteovou jsem hrála nedávno na US Open, tam to bylo 7:6 ve třetím, takže v klidu.“ (smích)