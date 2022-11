BJK CUP ONLINE: Česko - USA, boj o semifinále, hraje Vondroušová

Markéta Vondroušová naskočila do čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové • Reuters

Markéta Vondroušová naskočila do čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové • Reuters

České tenistky se na finálovém turnaji B. J. King Cupu střetnou o postup do semifinále s Američankami. Klíčový souboj ve skupině D zahájí Markéta Vondroušová zápasem proti Danielle Rose Collinsové, po ní nastoupí na tvrdém povrchu v Glasgow Kateřina Siniaková, jež bude čelit finalistce letošního Roland Garros Cori Gauffové. Vítězky postoupí do semifinále, v němž čekají Švýcarky. Zápasy Češek s Američankami sledujte v podrobné ONLINE reportáži.

Do závěrečné čtyřhry jsou zatím nahlášené Karolíny Plíšková s Muchovou a Madison Keysová s Taylor Townsendovou.

Devětadevadesátá hráčka světa Vondroušová se vrátila po několikaměsíční pauze způsobené zraněním zápěstí. Minulý týden triumfovala na turnaji ve Shrewsbury a ve čtvrtek uspěla v Glasgow po boku Siniakové v rozhodující čtyřhře proti Polsku.

„Markétu jsme zvolili proto, že jednak v této soutěži hraje dobře a dařilo se ji i minulý týden nebo ve čtyřhře. Byla by škoda, kdybychom ji nezapojili,“ řekl kapitán Petr Pála. „Čekali jsme, že bude hrát pravděpodobně Collinsová. Vzhledem k její hře věřím, že nám tohle dává větší naději,“ doplnil Pála.

Český kapitán dal Vondroušové přednost před Muchovou, která ve čtvrtek vyhrála úvodní dvouhru proti Magdaleně Frechové. „Opět rozhodl styl hry. Bude potřeba hrát trochu jiný tenis, než má Kája Muchová. Ta potřebuje čas, aby tvořila hru. Collinsová ale stojí hodně od základní čáry a pere to tam zprava zleva. Věřím, že Markétina levá ruka nebo její zkrácení hry bude platit,“ uvedl Pála.

Ve druhé dvouhře dostala přednost před Plíškovou 47. hráčka světa Siniaková. S Gauffovou dosud prohrála všechny tři duely. „Katka s ní má negativní bilanci, ale ty zápasy byly vyrovnané. Věřím, že když Gauffová prohrála na Turnaji mistryň a bude potřeba zápas vyhrát, tak s ní Kaťa dokáže vydržet výměnu a hodně toho vyběhat. Bude to sice těžké, holky hrály včera debla, ale jsme v tolika lidech, kolika jsme. Je potřeba to nějak vymyslet a dát si co největší šanci,“ dodal Pála, jemuž v Glasgow chybí na poslední chvíli omluvená Barbora Krejčíková.