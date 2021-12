Kauza Rosol a peníze v Davis Cupu: jak probíhalo jednání o prémiích

Lukáš Rosol zahájil právní kroky vůči tenisovému svazu. Ten tvrdí, že šestatřicetiletý tenista na Davis Cup do Innsbrucku neodjel kvůli tomu, že nejdříve nepřijal ponížený a konečný návrh reprezentační smlouvy na 50 000 dolarů (1,1 milionu korun) a v reakci na něj obvinil svaz z vydírání. Ačkoliv návrh smlouvy hráč později podepsal, tým mu neumožnil do Rakouska odcestovat. „Přes to, že se řádně dostavil k odjezdu, nemohl odjet s odůvodněním, že si to pan Kaderka nepřeje,“ stojí v prohlášení právní zástupkyně Rosola, které zaslala Sportu. Proč k tomu mohlo dojít? Rosola mezitím vyřadili z nominace.