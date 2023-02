Macháčova tiskovka baví tenisový svět. Čokoláda rozesmála i Kyrgiose

Týmová dvojka Tomáš Macháč se za daviscupový tým znovu pral jako lev. V sobotu strávil na kurtu téměř tři hodiny, než přemohl portugalskou jedničku Joaa Sousu (7:6, 3:6, 6:2). Na tiskovce pak bleskově spořádal celou čokoládu.

„Většinou mám furt hlad a zápas na to nemá úplně vliv. Ale po betonových turnajích to bylo první utkání na antuce a to stojí extra energii. Hrál jsem tři hodiny a jsem rád za to, jak jsem to zvládl,“ vyprávěl pak českým novinářům.

To už ale fotka s čokoládou díky jednomu portugalských žurnalistů kolovala internetem a narazil na ni i Nick Kyrgios.

„Vzpomínám si, že jsem si dal na tiskové konferenci sushi po čtyřhodinovém zápase. Bylo to považováno za neuctivé,“ napsal Kyrgios, kterého scéna evidentně pobavila. Nebo šlo o ironický „úsměv“?

Australský bouřlivák narážel na loňský Wimbledon, kde si na tiskovou konferenci přinesl krabičku se sushi, které pojídal vidličkou během odpovědí. Když mu to bylo vyčteno, zlobil se: „Hráli jste někdy tenis čtyři hodiny? Musel jsem se najíst. Všichni jsou na mě pořád hrubí, chci trochu respektu.“

Zatímco Kyrgios se léčí po zranění a v posledních dnech navíc řešil soudní spor ohledně napadení bývalé partnerky, dvaadvacetiletý Čech měl daleko příjemnější starosti. S týmem oslavil postup do finálové fáze Davis Cupu a tweet Kyrgiose bral s nadhledem.

Macháč si užil celý týden

Druhý nejlepší český singlista, aktuálně 117. hráč žebříčku, přicestoval do Portugalska po brzkém vyřazení na Australian Open, kde narazil na favorizovaného Caspera Ruuda. Na antuce v městečku Maia si ale spravil chuť důležitým vítězstvím nad zkušeným Sousou.

„Byl to super týden, tyhle týmové akce mám hrozně moc rád. Měli jsme kvalitní tréninky, suprově jsem zvládl sobotní zápas a byl jsem strašně moc rád, že jsem přinesl bod do kabiny,“ prohlásil Macháč.

V neděli pak dostal šanci nastoupit do čtyřhry po boku specialisty Adama Pavláska. Sehrané duo Francisco Cabral, Nuno Borges nakonec slavilo těsnou výhru 7:5, 7:6 a víkendový zápas lehce zdramatizovalo.

„Čtyřhra byla další zkušenost navíc. Jsem rád, že jsem si zahrál s Adamem, který je v žebříčku 78. na světě. Chci si z toho vzít ponaučení, snažil jsem se okoukat i některé jeho údery na síti a postupně jsem se zlepšoval. Docela mě mrzí, že jsme debl nezvládli, byli jsme minimálně vyrovnaní a ze začátku i lepší,“ hodnotil Macháč. Do závěrečné dvouhry nakonec nemusel, protože Jiří Lehečka zvládl souboj proti Sousovi.

„Teď mě čeká tři čtyři dny příprava na betonu a pak odlítám do Bahrajnu na stopětadvacítku. Následně si zahraji kvaldy v Dauhá a v Dubaji, doufám, že se dostanu. V plánu mám i Indian Wells a Miami. Snad zdraví bude držet a turnajů zúčastním,“ prozradil Macháč.