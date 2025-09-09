Předplatné

Berdych otevřeně: Menša a pětiseťáky? Víc dravosti! Proč se mluvilo o kontumaci?

Tomáš Berdych byl uveden do funkce daviscupového kapitána
Kapitán české tenisové reprezentace Tomáš Berdych
Jan Jaroch
Davis Cup
PŘÍMO Z DELRAY BEACH | Po únorové ostravské idyle s Koreou přichází test na krev. Ve druhém zápase kariéry v roli daviscupového kapitána vyráží Tomáš Berdych se svou družinou na Floridě proti velmoci - domácím USA. Trojka singlistů Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč je zdravá a nachystaná. A Berdych bude muset ukázat, že má instinkt vybrat správné duo do dvouher, kterými v Delray Beach začne již v pátek program 2. kola týmové soutěže. I o tom mluvil v rozhovoru pro web iSport.

Hráči jsou už na cestách po Americe dlouho a ještě musí zůstat na Davis Cup. Nemůže to být problém?
„Jo, je to dlouhý. Ale mně přijde, že tahle generace to zvládá paradoxně líp než my dřív. Nevím proč, ale pamatuju si, že třeba mě tyhle dlouhý tripy dost drtily. Ale taky si vybavím, že jsem na US Open uhrál semifinále, sbalil se a letěl na Davis Cup do Buenos Aires. A taky jsme to tehdy zvládli. Když musíte, vždycky tělo nějak zmáčknete a dáte to. Jsou to profíci, věděli o tom, co je čeká, dlouho. A nejdůležitější je, že kluci sami chtějí hrát a vybojovat úspěch. Tím pádem se musí kousnout a něco pro to udělat.“

A pro vás jako kapitána je skvělé, že nikoho nemusíte přemlouvat.
„Přesně tak, o tom zatím nebyla ani řeč. Což je jen dobře.“

Hraje se v Delray Beach, místní areál je dějištěm tradičního turnaje ATP. Vy jste tu ale nikdy nenastoupil.
„Ne, ale

