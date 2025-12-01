Předplatné

NHL ONLINE: Gudas bez zraněných Čechů z Anaheimu hraje na ledě Blues. V akci i Palát

Radko Gudas v utkání s Chicagem
Radko Gudas v utkání s ChicagemZdroj: ČTK / AP / David Banks
Ondřej Palát z New Jersey v utkání proti Buffalu
Karel Vejmelka v akci proti Vegas
Obránce Radko Gudas se zapojil v zápase s Bostonem také do bitky
Zkušený útočník Ondřej Palát vstřelil svůj první gól v sezoně až ve 14. utkání
Radko Gudas s Lukášem Dostálem slaví výhru nad Bostonem
Karel Vejmelka v akci proti Vegas
Ondřej Palát z New Jersey v utkání proti Buffalu
Národní hokejová liga po víkendu nabízí pět zápasů. Český kapitán Anaheimu Radko Gudas startuje na ledě St. Louis bez zraněných krajanů v brance Lukáše Dostála a Petra Mrázka. Ondřej Palát v dresu New Jersey hostí Columbus. Připraven do akce je i gólman Daniel Vladař, jehož Philadelphia čelí Pittsburghu. Jeden z Čechů Karel Vejmelka – Vítek Vaněček chytá za Utah v San Jose. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.174.322.84Detail
LIVE
--Tipsport2.224.172.82Detail
LIVE
--Tipsport2.414.252.54Detail
LIVE
--Tipsport2.124.232.97Detail
LIVE
--Tipsport3.234.222.01Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2024442530
2.Connor BedardChicago1621372510
3.Macklin CelebriniSan Jose142337263
4.Connor McDavidEdmonton11253626-5
5.Jason RobertsonDallas1619352613
6.Leo CarlssonAnaheim1321342512
7.Martin NečasColorado1320332524
8.Mikko RantanenDallas10233325-5
9.William NylanderToronto112132219
10.Nikita KučerovTampa112132238

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa251332784:6534
2Carolina251152786:7034
3Devils251061880:7433
4Washington261412988:6932
5Flyers24773773:6731
6Boston279601283:8630
7Pittsburgh241115774:7029
8Islanders269431076:7729
9Montreal24853882:8729
10Rangers2710321272:7128
11Ottawa25844979:8428
12Detroit269421177:8928
13Columbus25655973:8227
14Florida2411111175:7725
15Toronto257431185:8925
16Buffalo257341176:8624
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2517161103:5542
    2Dallas261434593:7138
    3Minnesota26865777:7233
    4Anaheim25961992:8331
    5Kings25757668:7031
    6Vegas251018676:7630
    7Seattle Kraken24746759:6628
    8Chicago251015980:7327
    9Utah269331177:7727
    10San Jose266631174:8427
    11Edmonton266551081:9527
    12Winnipeg2411201176:7026
    13St. Louis269071068:9125
    14Vancouver266431379:9523
    15Calgary277241465:8222
    16Nashville256241364:9220

