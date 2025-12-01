NHL ONLINE: Gudas bez zraněných Čechů z Anaheimu hraje na ledě Blues. V akci i Palát
Národní hokejová liga po víkendu nabízí pět zápasů. Český kapitán Anaheimu Radko Gudas startuje na ledě St. Louis bez zraněných krajanů v brance Lukáše Dostála a Petra Mrázka. Ondřej Palát v dresu New Jersey hostí Columbus. Připraven do akce je i gólman Daniel Vladař, jehož Philadelphia čelí Pittsburghu. Jeden z Čechů Karel Vejmelka – Vítek Vaněček chytá za Utah v San Jose. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|20
|24
|44
|25
|30
|2.
|Connor Bedard
Chicago
|16
|21
|37
|25
|10
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|23
|37
|26
|3
|4.
|Connor McDavid
Edmonton
|11
|25
|36
|26
|-5
|5.
|Jason Robertson
Dallas
|16
|19
|35
|26
|13
|6.
|Leo Carlsson
Anaheim
|13
|21
|34
|25
|12
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|20
|33
|25
|24
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|10
|23
|33
|25
|-5
|9.
|William Nylander
Toronto
|11
|21
|32
|21
|9
|10.
|Nikita Kučerov
Tampa
|11
|21
|32
|23
|8
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|25
|13
|3
|2
|7
|84:65
|34
|2
Carolina
|25
|11
|5
|2
|7
|86:70
|34
|3
Devils
|25
|10
|6
|1
|8
|80:74
|33
|4
Washington
|26
|14
|1
|2
|9
|88:69
|32
|5
Flyers
|24
|7
|7
|3
|7
|73:67
|31
|6
Boston
|27
|9
|6
|0
|12
|83:86
|30
|7
Pittsburgh
|24
|11
|1
|5
|7
|74:70
|29
|8
Islanders
|26
|9
|4
|3
|10
|76:77
|29
|9
Montreal
|24
|8
|5
|3
|8
|82:87
|29
|10
Rangers
|27
|10
|3
|2
|12
|72:71
|28
|11
Ottawa
|25
|8
|4
|4
|9
|79:84
|28
|12
Detroit
|26
|9
|4
|2
|11
|77:89
|28
|13
Columbus
|25
|6
|5
|5
|9
|73:82
|27
|14
Florida
|24
|11
|1
|1
|11
|75:77
|25
|15
Toronto
|25
|7
|4
|3
|11
|85:89
|25
|16
Buffalo
|25
|7
|3
|4
|11
|76:86
|24
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|25
|17
|1
|6
|1
|103:55
|42
|2
Dallas
|26
|14
|3
|4
|5
|93:71
|38
|3
Minnesota
|26
|8
|6
|5
|7
|77:72
|33
|4
Anaheim
|25
|9
|6
|1
|9
|92:83
|31
|5
Kings
|25
|7
|5
|7
|6
|68:70
|31
|6
Vegas
|25
|10
|1
|8
|6
|76:76
|30
|7
Seattle Kraken
|24
|7
|4
|6
|7
|59:66
|28
|8
Chicago
|25
|10
|1
|5
|9
|80:73
|27
|9
Utah
|26
|9
|3
|3
|11
|77:77
|27
|10
San Jose
|26
|6
|6
|3
|11
|74:84
|27
|11
Edmonton
|26
|6
|5
|5
|10
|81:95
|27
|12
Winnipeg
|24
|11
|2
|0
|11
|76:70
|26
|13
St. Louis
|26
|9
|0
|7
|10
|68:91
|25
|14
Vancouver
|26
|6
|4
|3
|13
|79:95
|23
|15
Calgary
|27
|7
|2
|4
|14
|65:82
|22
|16
Nashville
|25
|6
|2
|4
|13
|64:92
|20