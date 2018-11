Slzy, emoce i bod pro Strýcovou. Hymna mě dostala, jásala vítězka

Všechny aktérky nastoupily na kurt, zpěvák Matěj Ruppert zpíval státní hymnu. V tu chvíli zabrala kamera Barboru Strýcovou, která o pár minut později šla do prvního zápasu proti teprve devatenáctileté Sofii Keninové.

Strýcová ještě před startem finálového klání neudržela emoce a plakala. „V noci jsem skoro nespala, od rána to bylo hodně emotivní. Když ke mně mluvil trenér, byla jsem naměkko. Pustila jsem to, když se hrála hymna, tekly mi slzy. Uvědomila jsem si, co jsem s Fed Cupem prožila, myslela jsem si, že mi to pomůže a dostane se to ze mě. Zápas jsme zvládla tak, že jsem si řekla, že budu bojovat o každý balon a nenechám tam nic zadarmo,“ popsal velké emoce.

Na Strýcové byla vidět nervozita. Ani pro tak zkušenou hráčku nebylo jednoduché, aby se v její situaci, kdy hrála možná své poslední fedcupové představení, odprostila od vnějších vlivů a soustředila se jen na tenis. První game hladce prohrála, aniž by uhrála míček, až poté se dostala do tempa. Navíc první set ztratila v tiebreaku a musela soupeřku dotahovat.

„Byl to pro mě hrozně emotivní zápas. Jsem ráda, že se mi podařilo ho doťukat do konce. Nervy jsem měla v podstatě celý zápas, až po prvním setu, který jsem prohrála, to ze mě spadlo,“ přiznala Strýcová.

Zápas měl ohromné obrátky, obě drobné hráčky se pouštěly do dlouhých výměn a nic si nedarovaly. Ostřílenější domácí bojovnice postupně přebírala otěže zápasu. Bez problémů ovládla druhou sadu a srovnala, v rozhodujícím třetím setu pak vedla 5:2. Jenže Keninová se nechtěla vzdát lacino a ještě se vrátila do zápasu, když snížila na 4:5.

„V momentě, kdy se utkání musí skončit, mi to v hlavě šrotovalo,“ souhlasila Strýcová. „Zkusila jsem pak zahrát nějakou změnu a povedlo se to. Vedla jsem 5:2 a pak za stavu 5:4 to bylo těžké. Ale říkala jsem si, že mám servis a vedu, takže se nic neděje,“ snažila se uklidnit.

Svůj úkol nakonec zvládla a zápas dopodávala do vítězného konce. V souboji s USA tak do české šatny přinesla velmi důležitý bod. Strýcové se ohromně ulevilo a užívala si vítězné pochvaly. Po zásluze aplaudovala drobné bojovnici vyprodaná aréna, diváci ocenili její velké tenisové představení.

„Cukalo to s ní celý týden, i po trénincích. Ke konci jsem měl také slzy v očích. Spadl jí kámen ze srdce, protože to pro ni znamenalo strašně moc,“ popsal chvíle po výhře David Kotyza, Strýcové trenér.

„Já je měla taky,“ neskrývala vítězná hrdinka prvního duelu. „Pro sportovce je takový moment nejvíc, proto trénuju a hraju. Když se to povede, emoce je taková, že ani moc nejde popsat. Uvědomila jsem si, že je něco neuvěřitelného, když jsem ubojovala tak těžký zápas. To mi bude hodně chybět,“ přiznala šťastná vítězka.