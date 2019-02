Plíškovou nesrazila nervozita ani kiks sudího: Někdy rozhodne blbě | iSport.cz

Jak nepříjemný byl tento nepřiznaný fiftýn rozhodčím?

„Úplně se to nehodilo, ale tak to je. Někdy rozhodčí rozhodne blbě, já si byla jistá, že bod měl být pro mě. Zahlásil to (těsný aut Plíškové) o hodně později, než Rumunka odehrála. Kapitán byl taky na mojí straně. Ale pořád to byl jen bod. Opakovala se výměna, neprohrála jsem ji, snažila jsem se to hodit za hlavu, ale takhle na začátek to bylo nepříjemné, protože jsem byla nervózní. A bylo to 15:30, takže to byl důležitý bod. Naštěstí jsem zahrála dobrou výměnu a gem vyhrála.“

Jak těžké a náročné je nastupovat, když od vás každý první týmový bod čeká?

„Tlak je tam větší a trochu jiný, to je jasné. Když jste top deset na světě, tak tam je dost holek, u kterých se čeká, že je porazíte. Tlak je tam furt, furt se to čeká. Tak nějak jsem na to zvyklá, ale Fed Cup je trošičku něco jiného, protože tady se tlak násobí, lidí je na to víc. Každý čeká, celý národ, že vyhraju. Tak jsem ráda, že jsem vyhrála.“

Z toho pramenila nervozita v prvním gemu?

„No, asi ne jenom z toho. Doma jsem ve Fed Cupu nehrála asi rok, možná víc. Tohle chce taky nějakou zkušenost. Já tuhle zkušenost už mám, tak mi to naštěstí trvalo jen jeden gem. Já se cítila v trénincích dobře, čekala jsem, že budu nervóznější v zápasech, to je normální. Trvalo mi to jen jeden gem, ten jsem vyhrála, to mě uklidnilo a pak už to bylo v pohodě.“

Minulý týden hráli muži Davis Cup proti Nizozemí a v Ostravar Areně nebylo moc lidí. Těší vás, že teď je hala znovu plná (6500 diváků)? Tak, jak jste zvyklé?

„Jo, lidi vždycky pomůžou. Nejen ve Fed Cupu, ale i na turnajích. Když je plná hala, hned se hraje líp a je lepší tenis. Má to větší úroveň, zvedne hru automaticky. Jsem ráda, že lidi přišli. Doufám, že i zítra. Navíc jsou tady dva super týmy, tak by bylo divné, kdyby lidi nepřišli.“ (

Co vymyslet na Halepovou, co na ni bude platit?

„Nemám zase tolik variant, ze kterých bych mohla vybírat. Co jsem ji porazila dvakrát, tak přes výměny. Ne žádný zběsilý tenis, střílení nebo zabíjení prvních míčů. Riziko musí být úměrné chybám i winnerům. Ona si na tohle dá pozor, sama udělá málo chyb, musí to být úměrné - málo chyb a hodně winnerů. Uvidíme. Myslím, že mi pomůže sobotní zápas, mohla bych se cítit lépe. Na servisu bude lepší, ve výměnách to s ní bude těžké, ale ne nemožné. Nevím, v jaké je formě, v Austrálii nehrála úplně senzačně. Zkusím toho využít a věřím, že nějaká šance bude.“