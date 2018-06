Jelínek: Plíšková je perfekcionalistka. Jágr s tím měl velké problémy

Jeden opravdu špatný den v práci, z něhož by nebylo moudré vyvozovat dalekosáhlé závěry. Tak je podle Mariana Jelínka třeba chápat krach jeho hráčky v Paříži. Mentální kouč naopak vidí, jak se Plíšková systematicky posouvá kupředu.



V jakém mentálním rozpoložení byla Plíšková během Roland Garros?

„Celý turnaj nebyl ideální od samého začátku. Nehrála dobře, bojovala s nepohodou, nepodávala výkony, které by si představovala. To viděli všichni. Ale v čem to je, těžko říct, protože příprava v Česku byla velmi dobrá. Jsou věci mezi nebem a zemí. Jde o vrcholový sport, holt se to takhle sešlo. Ale já bych neřekl, že to je propadák.“

Celý turnaj Karolína hovořila hodně defétisticky, zdálo se, že na zápas se Šarapovovou už šla s hlavou skloněnou. Měl jste z ní také ten pocit?

„Ano, vnímám to stejně. Nebyla to ona, ta hladová hráčka. Ale proč k tomu došlo? Nevím. Den před zápasem mi taková nepřipadala. A těsně před ním jsem s ní už nebyl v kontaktu.“

Má rezervu v tom, že je perfekcionistka, a pokud se věci nedaří, poddá se tomu pocitu?

„Rezervy máte vždycky ve všem. Buďme objektivní. A je dobré je hledat a snažit se je odstraňovat. Souhlasím, že tohle je u Káji jedna z nich. Když se věci nevyvíjí podle představ, podléhá tomu. Ale to má řada sportovců. Jarda Jágr jako mladší, když mu nevyšla první třetina,