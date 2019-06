Soupeřku Vondroušové přestala Paříž děsit! Nemám slov, chválí legenda | iSport.cz

Přehnaný respekt se nenosí. Markéta Vondroušová však ví, co na ni v semifinále čeká za nyní velmi rozjetý živel. V úterý Johanna Kontová přehrála za hodinu a 12 minut loňskou finalistku Stephensovou 6:1 a 6:4.

„Nemám slov,“ vypálila Chris Evertová, osmnáctinásobná grandslamová vítězka, která pracuje jako expertka pro televizní stanici Eurosport. „A to se mi stane u málokterého zápasu,“ doplnila čtyřiašedesátiletá americká legenda bílého sportu.

Sama Kontaová ví, že její semifinálová one-woman show splňovala velmi přísná měřítka. „Rozhodně to byl jeden z mých nejlepších výkonů,“ netajila se osmadvacetiletá držitelka tří titulů z okruhu WTA.

To Evertová byla trochu odvážnější. „Nikdy jsem ji neviděla hrát takový tenis. S tím, co předvedla proti Stephensové, by porazila kohokoliv.“ I poražená musela chválit. „Moc toho nezmůžete, když někdo hraje takto,“ popsala Američanka dominanci Kontaové. Vondroušová po zhlédnutí zápasu bez skrupulí prohlásila poměrně vystihující větu: „Bylo to docela maso."

Ačkoliv spojení semifinále Roland Garros a Johanna Kontaová se mohlo ještě před 10 dny zdát jako velmi nepravděpodobné, britská hráčka se rozehrála na předchozích podnicích, které se odehrály na antuce. V marockém Rabatu si zahrála o titul, stejně tak v Římě. Sice dvakrát neúspěšně, ale finálové souboje ji pravděpodobně nabily velkým sebevědomím.

Zatím v pěti zápasech ztratila jediný set. Jakýto rozdíl oproti předchozím pařížským letům.

Měla to totiž být právě Kontaová, kdo čekání Velké Británie od roku 1983 na ženu v semifinále Roland Garros utne trochu dříve. Zkraje sezony 2016 se prokousala mezi nejlepší čtyřku na grandslamu v australském Melbourne. Následující ročník putovala do semifinále na domácím Wimbledonu, kde nestačila na Venus Williamsovou. Díky velkému přídělu bodů z tenisového svátku na trávě vyletěla až na čtvrté místo v žebříčku.

Ale grandslam ve francouzské metropoli? Vždy obří krize. V hlavní soutěži French Open se objevila poprvé v roce 2015. To skončila v prvním kole. Dál se nedostala ani o dvanáct měsíců později. Ani v sezoně 2018, ani loni. Ano, počítáte správně - zkrátka na Roland Garros nevyhrála od letoška jediný zápas.

Nyní je vše zapomenuto. Pařížský začarovaný kruh opustila již 27. května, kdy se po výhře nad Němkou Lottnerovou s velkou úlevou odrazila ode dna. „Chtěla bych tu být do úplného konce,“ přála si Kontaová už poté, co zvládla čtvrté kolo, v němž vyřadila Donnu Vekičovou. Teď je ještě o metu dál.

A pravděpodobnost na splnění přání nemusí být i podle Daniely Hantuchové vůbec malá. „Jestli bude takto pokračovat, nevidím nikoho, kdo ji dokáže zastavit,“ řekla bývalá slovenská tenistka.

Třeba nebude mít pravdu... Zastavit rozjetý vlak jménem Kontaová se Vondroušová pokusí zatáhnout ve čtvrtek.