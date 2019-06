Vondroušová - Kontaová 2:0. Česká tenisová naděje si zahraje finále French Open | iSport.cz

Česko má tak zastoupení ve druhém grandslamovém finále za sebou, na Australian Open byla ve finále Petra Kvitová, která nestačila na Japonku Naomi Ósakaovou. Vondroušová, jejímž dosavadním grandslamovým maximem bylo loňské osmifinále US Open, je první českou finalistkou Roland Garros od úspěchu Lucie Šafářové v roce 2015. Ta tehdy rovněž na cestě do finále neztratila set. Poslední nenasazenou finalistkou byla v roce 2017 čerstvě dvacetiletá Lotyška Jelena Ostapenková, která to dotáhla až k titulu.

Vondroušová vstoupila do svého prvního grandslamového semifinále nervózně. Při úvodním servírovacím gamu udělala dvě dvojchyby, prohrávala 0:2 a první fiftýn zaznamenala až po deseti ztracených míčích. Pak sice srovnala na 2:2, ale opět přišla o podání. Hra už se ale vyrovnala. Kontaová trestala kratší míče Vondroušové, ale pokud česká tenistka držela ve výměnách dobrou délku úderů, dělala chyby.

Za stavu 5:3 měla Britka tři setboly při podání Vondroušové, ale ani jeden neproměnila a další šanci na ukončení setu už si nevypracovala. Vondroušová jí v desátém gamu prohozem sebrala servis a vzápětí se poprvé v zápase dostala do vedení. Za stavu 6:5 pak na returnu měla první setbol Češka a hned ho proměnila.

Poskočí minimálně na 16. místo

Kontaová, která krátce před French Open porazila Vondroušovou ve čtvrtfinále v Římě, díky brejku ze třetí hry vedla i ve druhém setu. Při čtyřech servírovacích gamech do stavu 5:3 nepovolila Češce jediný brejkbol, ale koncovku znovu nezvládla. V desátém gamu udělala při druhém brejkbolu Vondroušové dvojchybu a opět náskok ztratila.

Tentokrát si alespoň vynutila tie-break, ale Vondroušová potvrdila, že zkrácená hra je letos její oblíbená disciplína. Vyhrála v této sezoně všech šest tie-breaků. Proti Kontaové od začátku vedla, a když z těžké pozice mimo kurt zahrála vítězný forhend, odskočila na 5:2 a měla dva servisy k dobru. Pak Kontaová udělala další chybu a Vondroušová hned první ze čtyř mečbolů proměnila oblíbeným kraťasem. Jak jdou Vondroušové kraťasy? Čtěte ZDE>>>

Nyní má jistotu, že ve světovém žebříčku poskočí ze současného 38. místa na šestnácté. K zisku trofeje musí porazit třiadvacetiletou turnajovou osmičku Bartyovou, na niž ve dvou předchozích vzájemných zápasech nestačila. Letos, kdy má Vondroušová výbornou formu, se ale neutkaly a bude to jejich první duel na antuce.

Bartyová v semifinále proti Anisimovové nevyužila v prvním setu vedení 5:0 a sadu ztratila v tie-breaku. Sedmnáctiletá přemožitelka loňské šampionky Simony Halepové se následně dostala do vedení 3:0, pak už ale na kurtu vládla zkušenější Australanka. V závěru sice promarnila pět mečbolů, ale na šestý pokus uspěla a po loňském triumfu ve čtyřhře na US Open bude usilovat o první grandslamový titul ve dvouhře.