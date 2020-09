Dokonalý zápas? „Vir“ Djokovič nezapomene, jak zesměšnil Berdycha

Stín z diskvalifikace na US Open nechal Novak Djokovič daleko za sebou. Stále platí, že kromě sebe samého nenašel letos žádného přemožitele. Dvaatřicátou výhru roku připsal v úvodním kole Roland Garros, když mladému Švédovi Mikaelu Ymerovi povolil jen pět gamů. Byl to takřka perfektní výkon, jímž ukázal, co se tak nějak tuší: Ne Rafael Nadal, ale srbský vladař by měl být braný za největšího favorita pařížského grandslamu.

Djokovič působí v povznesené náladě. Srbské novináře vyzýval k partičce karetní hry uno, jelikož nikdo z jeho týmu ho nedokáže porazit. Na tiskové konferenci zase žádal, ať se lidé co nejvíc ptají. „Celý den jen koukám do zdi, rád si promluvím o čemkoliv,“ popisoval svůj život v bublině, v níž vyjma tenisových povinností nemůže opustit hotel u Eiffelovky.

A tak přišel dotaz, zda někdy odehrál dokonalý zápas. „Ten musí být takový, abyste vyhráli dvakrát s nulou. Nevím, zda se mi to někdy podařilo. Možná jednou dvakrát na začátku kariéry,“ lovil v paměti. Zvládl to jedinkrát, roku 2009 na turnaji v Basileji. A obětí jeho dvou kanárů byl český tenista Jan Hernych, dnes kouč Markéty Vondroušové.

Za nejlepší duel života považuje Djokovič finále loňského Australian Open. Tehdy připravil Rafaelu Nadalovi krvavé lázně – 6:3, 6:2, 6:3. Za celé utkání se tehdy dopustil pouhých devíti nevynucených chyb. „To byl můj asi nejkvalitnější výkon kariéry, když beru velké zápasy proti velkým rivalům,“ vyprávěl.

V mysli mu utkvělo ale také finále z Pekingu 2014. Tehdy chyběl jediný fiftýn, aby se zapsal do historie. Žádné finále ATP neskončilo výsledkem 6:0, 6:0 a muž na druhé straně sítě, Tomáš Berdych, měl štěstí, že Djokovič v koncovce zvolnil a povolil mu od stavu 0:6, 0:5 dva čestné gamy. „Tohle je druhý zápas, na který si budu pamatovat do konce života díky tomu, jak skvěle jsem hrál,“ pravil Srb.

Berdych se nikdy netajil, že Djokovič pro něj představoval nejhoršího soka. Proti Rogeru Federerovi měl bilanci 6:20 a Rafaelu Nadalovi 4:20. Se Srbem ale dělalo vzájemné skóre 3:25. „S ním jsem zažil zápasy, kdy jsem cítil největší zoufalost, beznaděj. Nevěděl jsem, která bije, co můžu dělat. Měl jsem pocit, jak když hraju proti panáčkovi na playstationu, on kmitá vlevo, vpravo, dopředu, dozadu, nikdy to nezkazí a vůbec se neunaví,“ líčil nejlepší český tenista třetího tisíciletí začátkem roku pro Sport.

„On u toho svého tenisu vypadá tak strašně uvolněně, dokáže situace ohromně číst a předvídat. To bych řekl, že je jeho největší zbraň. To je prostě dar a vražedná kombinace. Za prvé dokáže úplně krásně přečíst, kam to chcete zahrát a navíc se skvěle hýbe. To má tak demoralizující účinek… Říkáte si: Ty vole vždyť on tam běží ještě dřív, než já vím, že to tam zahraju. Tím vás naprosto deptá a nutí brát si ve hře ještě větší riziko. A v tuhle chvíli vás Djokovič má tam, kde chce. Je to možná do téhle doby blbá paralela, ale on je přesně jako vir, který hráče napadne a rozloží. A byť hrajete dobře, najednou se váš tenis úplně rozpadne,“ konstatoval Berdych.