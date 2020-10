Štěpánek letěl na Kordu, ale na zápas nemohl. Výsledky testů nepřišly včas

Radek Štěpánek se Sebastianem Kordou na US Open v roce 2006, kdy tam jel s tátou trenérem • Facebook.com/radekstepanekofficial

V 1. kole US Open se představil také Sebastian Korda, 20letý syn bývalého českého tenisty Petra Kordy • ČTK / AP / Frank Franklin

Radek Štěpánek se vydal do Paříze za Sebastianem Kordou, na zápas proti Nadalovi se ale nedostal • Radek Štěpánek

Radek Štěpánek letěl do Paříze za Sebastianem Kordou, na zápas se ale nedostal • Koláž iSport.cz

Výprava české party na velký zápas Sebastiana Kordy dostala pořádný zádrhel. Radek Štěpánek a Kordův kondiční kouč Marek Veštíček strávili utkání proti Rafaelu Nadalovi pouze na hotelu. Ač do Paříže dorazili již v sobotu dopoledne, do nedělního zápasu neměli výsledky testů na koronavirus, tudíž nesměli na Roland Garros. Utkání sledovali společně pouze na počítači.

I přes debakl věděli, že jde o důležitý krok Kordy juniora do velkého tenisu. „Je to zkušenost k nezaplacení, kterou nikde nekoupíte, ale musíte si ji vybojovat,“ vzkázal iSport.cz dvojnásobný daviscupový šampion Štěpánek.

Pochod dvacetiletého Sebastiana Kordy z kvalifikace až do osmifinále byl jedním z největších příběhů prvního týdne Roland Garros. Mladý Američan a syn posledního českého šampiona grandslamu Petra Kordy vydržel vzdorovat na centrkurtu svému idolu Rafaelu Nadalovi bez pěti minut dvě hodiny.

V úvodním gamu si vytvořil hned dva brejkboly, pak ale začalo školení. Korda dostal tvrdou lekci, proti dvanáctinásobnému šampionovi Paříže získal pouze 4 gamy (1:6, 1:6, 2:6). Přesto zápas označil za nejkrásnější životní zážitek.

„Jako dítě jsem se do Rafy zbláznil, sledoval jsem každý jeho zápas, ať hrál kdekoliv a s kýmkoliv. Že jsem dostal šanci se mu sám postavit, byl neuvěřitelný moment. Kvalifikovat se na první grandslam, vyhrát první zápas na ATP a zakončit to všechno zápasem s Rafou na centrkurtu, to je prostě požehnání,“ líčil Korda, jenž se po turnaji posune ze současného 213. místa k životní 130. pozici.

A také si z Paříže odveze cenný suvenýr. „Nevím, jestli se mu to již někdy stalo, ale když jsme si ťukali raketami, poprosil jsem ho o podepsané tričko. Řekl bez problému, takže teď už mám skvělý suvenýr v tašce,“ lebedil si Nadalův velký fanda.