Kotyza o Muchové: Nikdy nebude pořád zdravá. Musí ochutnat i bolest

Patří mezi nejrespektovanější české tenisové trenéry. S Davidem Kotyzou pracovala celá řada českých hráček včetně těch nejlepších - Karolíny Plíškové a hlavně Petry Kvitové, kterou koučoval osm let a vyhrál s ní dva Wimbledony. Teď působí jako trenér Karolíny Muchové, talentované čtyřiadvacetileté tenistky, která má obrovský potenciál. Ve velkém rozhovoru pro deník Sport ale Kotyza poodhaluje, na čem všem ještě rodačka z Olomouce musí zapracovat, aby do budoucna patřila mezi nejlepší tenistky světa.

Muchová je obrovský přirozený tenisový talent, podle Kotyzy to ale s sebou nese i nové nároky, pokud se chce dostat do absolutní špičky. “Patří k těm, kterým je velmi rychle všechno do určité úrovně. Dostala se velmi hladce na nějakou úroveň bez trpění. Potom ale nutně dojde do bodu, kdy to bez toho třeba nepůjde a pak bude záležet na ní, jak bude schopna snášet příkoří a zažívat situace, které ještě nezažila,” vysvětluje tenisový trenér.

“Je potřeba dodat jí rutiny, které ji dostanou ať už z oblak nebo z podzemí na zem a bude dělat to, co má, ať už se ten stav v zápase vyvíjí jakkoliv. Vlny jsou v zápasech pořád velké, amplitudu bychom měli snížit,” přibližuje Kotyza jeden z receptů, jak se vyrovnat s výkyvy během zápasů.

Na jedné straně třiapadesátiletý trenér cítí, že koronavirová pauza tenistce pomohla zapracovat na nových aspektech hry. Také ale vnímá, že jí na stadionech chybí diváci. “Karolína je turnajová hráčka, má ráda velké stadiony, velké zápasy. K tomu nějak extra nedošlo, ale i v této době udělala kus práce, i když to pro ni nebylo jednoduché,” myslí si Kotyza.

Velký rozhovor s Kotyzou o Muchové: Nikdy nebude pořád zdravá. Musí ochutnat i bolest

Jako největší devízu Muchové považuje její všestrannost. “Vím, že je nejúspěšnější u sítě, ale musí se tam nějakým způsobem dostat. Pokud bude běhat tři metry za čárou, dostane se tam málokdy, automaticky hraje pod jinými úhly. Říká se o ní, že je kreativní, ale když je hrozně vzadu, z kreativity se stává improvizace, a tak dále. Je extrémně rychlá, takže nemá cenu z ní dělat vytrvalkyni,” popisuje cesty, jak s čtyřiadvacetiletou tenistkou pracovat do budoucna.

Jedním z limitů, který Muchovou dlouhodobě brzdí, je její náchylnost ke zraněním. “Musíme se připravit na to, že to nebude nikdy hráčka, která pojede od ledna do prosince pořád zdravá, na 100 procent a pořád fit,” myslí si Kotyza. Přesto si myslí, že česká tenistka může zapracovat na tom, aby její hra kvůli tomu neutrpěla.

Co ještě potřebuje Muchová zlepšit, aby mohla nakouknout do světové desítky? Proč by měl být Wimbledon jejím nejlepším turnajem? V čem stále poznává její charakter a jak se k ní snaží najít cestu? Podívejte se na celý rozhovor v sekci iSport premium!

Bodyguard tenistek: hodinky od Kvitové a proč je Djokovič sympaťák?

Šampionka Sabalenková: Vika ze mě udělala lepší hráčku Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné