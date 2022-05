Roland Garros ONLINE: Muchová vyřadila čtvrtou nasazenou, Siniaková končí

Roland Garros je pro Muchovou po návratu po zranění čtvrtým turnajem sezony a znovu ukazuje, že když je zdravá, patří do světové špičky. Proti aktuální trojce žebříčku WTA Sakkariové předvedla výbornou hru a většinu zápasu byla lepší než řecká soupeřka.

První set mohla Muchová vyhrát rychleji, ale za stavu 5:2 nevyužila tři setboly při podání soupeřky. Uspěla až při osmém po vítězném bekhendu v tie-breaku, který získala 7:5. Ve druhé sadě šla dvakrát do brejku, ale o výhodu vždy přišla. V druhém tie-breaku vedla 3:0, na 4:2 zvýšila esem z druhého servisu a zápas ukončila ranou po lajně z forhendu.

„Je to nádherný poct, že zase můžu takhle hrát. Je to pro mě moc důležité. Byl to pro mě velký test, výzva a jsem ráda, jak jsem to zvládla,“ řekla pětadvacetiletá Muchová v rozhovoru na kurtu. Postupem do třetího kola vyrovnala své maximum v Paříži a vylepšila si bilanci v soubojích s hráčkami světové pětky na 4:2.

V boji o osmifinále se loňská semifinalistka Australian Open a dvojnásobná čtvrtfinalistka Wimbledonu utká s Američankou Amandou Anisimovovou, která v prvním kole porazila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou z Japonska. Se současnou 28. hráčkou světa se olomoucká rodačka dosud nestřetla.

Bojovat dnes měla i Marie Bouzková, ale kvůli pozitivnímu testu na koronavirus z turnaje odstoupila a do 3. kola bez boje pustila Elise Mertensovou z Belgie.

Karolína Muchová 2 7 7 Maria Sakkariová 0 65 64 Zobrazit online přenos